倪晨曦3招戴髮箍瘦面技巧　修臉型顯小顏 　DIY胎毛瀏海減齡時尚

【瘦面／髮型】戴髮箍時容易顯臉大？女神倪晨曦（Elva）近日就在YouTube分享3招戴髮箍瘦面技巧，只需簡單方法，不需花太多時間就可令髮型變得蓬鬆自然，同時有修飾臉型效果。



不少韓國女星在今季穿搭中都會加入髮箍作點綴，即使是隨性休閒的造型，戴上髮箍就能增添滿滿的時尚感。（sooyaaa__@Instagram）

要是仔細留意，可以發現不少韓國女星在今季穿搭中都會加入髮箍作點綴，即使是隨性休閒的造型，戴上髮箍就能增添滿滿的時尚感。然而對於圓臉、包包面或是方臉型的女生們，若只是硬生生地將髮箍直接戴上，讓髮絲全部往後梳，這樣不但會顯得臉大，也清晰可見髮型扁塌問題，完全暴露出臉型缺點。

小顏立體關鍵在於瀏海蓬鬆度



要利用髮箍修飾臉型，倪晨曦就在影片中示範了3個簡單易學的小技巧，她表示每個鏡頭前看起來很簡單的髮型，背後只需花點小心思就可令效果相差甚大。例如大家日常直接戴上髮箍時，會發現前額頭髮完全被壓至貼服，看起來非常俗氣。倪晨曦指出增添造型感的關鍵是頭頂的蓬鬆度，只要瀏海位置的髮絲變得豐盈，整張臉型就會瞬間被拉長，即時變得小顏立體。

大家日常直接戴上髮箍時，會發現前額頭髮完全被壓至貼服，看起來非常俗氣。（misselvani@YOUTUBE）

倪晨曦第一招戴髮箍瘦面的技巧非常簡單，選擇導熱度較高的鐵夾，在瀏海分界線部位夾上小髮夾，再用風筒吹整30秒左右即可。倪晨曦教大家如果想蓬鬆效果更明顯，吹髮後不需急於拿下夾子，可以先去化妝、整理造型穿搭，待即將出門時才拿走夾子，這時可見瀏海位置已冷卻固定成十分蓬鬆的狀態，也呈現出自然的空氣感。最後就可戴上髮箍，輕鬆完成時髦感十足的髮箍造型。

▼▼▼【按圖看】倪晨曦3招戴髮箍瘦面技巧，身邊沒有風筒和髮夾，原來利用這方法也可即時令瀏海變蓬鬆？▼▼▼

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大熱髮型流行趨勢 DIY胎毛瀏海減齡又時尚



除了髮箍瘦面技巧，倪晨曦也為大家介紹兩個現時流行的髮型趨勢。第一款是減齡「胎毛瀏海」，顧名思義就是嬰兒般的毛髮，會令樣子看起來會更年輕，也令造型更有時尚感。要自行在家剪出胎毛瀏海，只需圍著髮際線邊緣，用另一隻手輕輕拉出少許髮絲，再用剪刀鈄著修剪即可，但要注意最完美長度是「這個」位置，而且瀏海髮量宜少不宜多。

第二款大熱趨勢是蝴蝶結髮帶髮型，靈感來自於CHANEL 2021/22秋冬時裝周，有別於一般以可愛感為主的蝴蝶結，這個髮型關鍵在於法式優雅感，因此要選擇較長的髮帶，來打造尾段特別長的蝴蝶結。

▼▼▼【按圖看】倪晨曦分享2大流行髮型趨勢，3個簡易步驟在家剪出減齡時尚「胎毛瀏海」▼▼▼

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同場加映：【按圖看】髮型可以修飾臉型，不過，大多以遮掩為主，容易有反效果，一來缺乏新鮮感，遮得多，也令人看起來沒精打彩、添老氣。日本髮型師Eisho Takahashi分享5款最佳瀏海配臉型示範，5種臉型應配搭不同瀏海，即使不是理想的鵝蛋臉，懂得選擇合適的瀏海，也可以將臉型的缺點收藏起來。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】頭髮常常出現油膩感？髮根位置變得扁塌，很多女生為打理頭髮感到煩惱。頭髮過於貼服，髮根位置失去豐盈感，不但顯臉大，同時看上去也予人無精打采，毫無造型感，尤其潮濕天氣更加容易出現這情況。韓國星級髮型師CHAHONG 提供簡單4招令扁塌頭髮變得蓬鬆豐盈。▼▼▼