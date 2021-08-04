護膚｜精華液正確使用5大方法　 提升功效精華液最佳使用時間是..

精華液｜精華液何時用最有效？有人上妝前愛用精華液打底增加貼服度，原來有種精華液白天不能用？精華液用得正確，可提升效果，精華液有5大正確使用方法，避免誤中地雷，令皮膚愈用愈差。



精華液多用於護膚步驟的中段，所以甚少添加增稠或柔膚劑，質地相對輕盈水潤，易於滲透皮膚，能密集地補充肌膚所需成分。但有時持續使用精華液，肌膚問題卻無改善，其實很大原因是用錯所致。

精華液多添加高濃度保濕和美白成分的保養品，相對於乳液較為保濕。(esteelauder)

不少人以為精華液是在乳液後使用，但實際精華液是在用化妝水後，塗乳液之前使用；若塗精華液之前先擦含較多油分的乳液，會妨礙精華液的滲透力，甚至會增加阻塞毛孔機會，令皮膚發炎長痘。

一次用不同功效的精華液，問題不大，但最好「分區域」使用，在一皮膚位置使用多種精華液，多層堆疊易對皮膚造成負擔。

精華液正確使用，要留意使用精華液的正確時機和順序等5大貼士，從而提升精華液的效果。

【按圖看】精華液5大正確使用方法，精華液何時用都有學問？直接滴在皮膚使用，效果被減？▼▼▼

+ 6

編輯推薦12款保濕產品

精華液要正確使用，至於如何挑選才好？尤其在夏天，皮膚容易受紫外線刺激，出現發紅、脫皮等情況，宜選用質地清爽的精華液，低敏不刺激的保濕產品也重要。《01女生》精選12款保濕產品，大家可參考入手。

【按圖看】編輯推薦12款保濕產品，Caudalie葡萄籽精華是急救皮膚的好幫手，Estée Lauder升級再生精華，可72小時為皮膚保濕▼▼▼

+ 20

同場加映：【按圖看】面霜是繼化妝水與精華之外，日常護膚不可缺少，但若忽視了塗面霜正確手勢及使用方法，做錯反易增生皺紋，令皮膚變鬆弛。

▼▼▼【按圖看】塗面霜正確4大步驟 ：面霜不應用手直接挖取？塗面霜應「由內向外」？額頭增生皺紋易顯老，搽面霜手勢要如何才更有效▼▼▼

+ 4

▼▼▼【按圖看】面霜是日常必須品，市面上保濕面霜眾多，到底哪一款保濕效能好？消委會檢測市面多款保濕面霜，愈貴未必保濕效果愈好，檢測結果有14款獲高分的保濕面霜，售價由百多元至2千多元不等。▼▼▼