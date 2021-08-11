抗衰老｜頭皮發癢出油髮幼易變？　頭皮初老6個徵兆3招滋養頭皮

你的頭皮出現初老徵兆嗎？細胞分子生物學專家黃琇琴博士表示，很多人洗完頭後出油、發癢、出現頭皮山屑，甚至吹頭髮時異常落髮，頭髮變細易斷，都是頭皮老化的警訊，卻容易被忽略，僅選擇控油、去屑洗髮精，沒有從根本改善頭皮老化問題。黃博士強調，保養臉部肌膚，注重保濕、除皺等，別忘了頭皮也是需要呵護的肌膚。



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乳鐵蛋白胜肽 掌握細胞溝通語言滋養頭皮

專研頭皮毛囊細胞研究的黃琇琴博士表示，人體擁有自癒力，頭皮是身體的一部分，當然也擁有強大的復原力，如何啟動復原力，就必須了解頭皮老化的原因。

黃琇琴博士分享，在細胞生物學中，細胞溝通的語言是一些蛋白質和胜肽，因此提供對的蛋白質與胜肽，傳遞特定訊息，可以使細胞啟動特定的行為，啟動細胞復原力，甚至抵抗老化，舒緩頭皮不適。

針對乳鐵蛋白胜肽的研究，對黃琇琴博士是一場意外，她說，在會議上報告乳鐵蛋白應用於燒燙傷的研究時，所長隨口問：「小鼠是不是長毛了？」她當下立即回答：「不是！是因為傷口癒合了，毛髮自然長出來。」起初以為只是皮膚修復的自然現象，會後這個問題縈繞心頭，身為科學家的黃博士立即開始著手實驗，就此投入乳鐵蛋白胜肽與頭皮、毛囊與頭髮的研究。

黃琇琴博士提到，乳鐵蛋白本身即存在人體，是不可或缺的蛋白質，台灣研究此蛋白超過數十年，在毛囊細胞研究中領先全球，還拿到美國、台灣的專利權，開發頭皮、頭髮、肌膚護理相關產品，希望達成非藥物養髮的理念。

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保養臉皮不忘保養頭皮 遠離禿頭、白髮

黃琇琴博士呼籲，不良習慣還是頭皮老化的主因，希望大家在保養臉皮時，也要記得頭皮養護，戴帽子防曬、減少生活壓力、補充蛋白質、B群等滋養毛囊養分，外用養髮，並配合頭皮專用修護精華液，才能讓頭皮健康，不禿頭、不白髮。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】