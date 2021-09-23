2021透光系唇膏10大品牌推薦　手袋必備有色潤唇膏打造性感水光唇

2021年唇膏新品一個接一個，其中很多「透光系唇膏」，有護唇膏般的滋潤，又有唇膏的潤色效果。



包含 Hermès Rosy Lip Enhancer、CHANEL ROUGE COCO BLOOM、全新 Dior 誘惑煥彩潤唇膏、GUERLAIN KissKiss 親親水潤亮彩唇膏、IPSA 活現誘色唇膏、GUCCI ROUGE DE BEAUTÉ BRILLANT、YSL 迷魅亮彩唇膏、MAQuillAGE 蜜光圈唇膏氣泡特調限定版….等，放一支在化妝包裡，不分場合妝容都超級百搭。

「透光系唇膏」有護唇膏般的滋潤，又有潤色效果，可謂每個女生手袋必備的彩妝品。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Hermès Rose Hermes, Rosy Lip Enhancer

延續Rouge Hermès 唇妝系列的產品設計理念，2021年愛馬仕隨胭脂推出全新的 Rose Hermès ，霧面粉的漆彩延伸了金色套環的線條，精緻包裝在橙色盒內，並附有再生紙外盒包裝及天然帆布保護袋。

Rose Hermès 靈感源自愛馬仕於 2012 年研發的 Butler 小牛皮的觸感，這種皮革的名稱很接近英文的butter(牛油)，而牛油的絲滑、柔嫩、細膩觸感正是這款唇膏擦起來的感受。獨家萃取白桑果(Morus alba L.)精萃賦予雙唇輕盈透亮的光環。

Rose Hermès 共推出三種瑰麗粉紅色調，從淺到深的色調均捕捉了玫瑰的一切清新自然調性。

2. BOBBI BROWN EXTRA LIP TINT 晶鑽保濕修護唇膏

BOBBI BROWN 零負評潤色護唇膏，精選經典BABY粉 #Bare Pink 與熱銷NO.1 #Bare Raspberry ，一抹擁有仙女若隱若現的清透水嫩唇！

晶鑽保濕修護唇膏絕對是乾唇救星，頂級植萃精油注入，含牛油果、荷荷芭油、巴巴蘇籽油、橄欖油等，深層滋潤保濕雙唇、添加維他命C & E，提供唇部SPA級呵護，修護撫平唇紋，長效保濕不黏膩，一抹雙唇飽滿水潤。

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3. NARS柔霧潤色唇膏

首次創新質地，添加抗氧雙平衡保濕精萃植萃保養成分，最輕薄的全新霧面唇彩質地，一擦立即滋潤雙唇，同時修飾唇色。創新絲滑鎖水因子打造獨家絲滑護唇乳霜質地，能深入滋潤唇瓣形成保水膜，使唇部保濕一整天。

4. CHANEL COCO ROUGE COCO BLOOM

2021 CHANEL 全新唇膏系列 ROUGE COCO BLOOM，裡面加入滿滿精華油，非常保濕，不用多餘技巧，反覆塗抹就能讓唇肉瞬間嘟嘟澎起來，媲美擦的玻尿酸。#112是小紅書上的美妝部落客狂推的玫瑰木色，鮮明溫暖的裸粉調，抹一抹就是超萌寶寶唇。

5. DIOR 誘惑煥彩潤唇膏

最受女孩喜愛的誘惑煥彩潤唇膏絕對也算是輕透系唇膏之一，2021年全面更新，天然成分高達97％，除了更長時間保持光澤和水潤，對極乾唇來說修復能力也更佳。

搭配升級，同步推出2款限量色：DIOR 全球彩妝大使智秀鍾愛、在韓國一公布即造成韓妞瘋狂，蓄勢待發準備開搶景象，亦有「智秀紅」之稱的#025首爾紅；以及去年限量上市，熱銷狂賣、瞬間銷售一空的限量色選#017珊瑚橘。

此外，Dior 首度打破男女界線，推出第一款透明色選#000晶漾透明，滿足男女所有需求，連充滿男子氣概的男性都上癮！

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6. IPSA活現誘色唇膏LE

從夏日必備的冰淇淋蘇打中擷取靈感，IPSA 活現誘色唇膏LE全系列共分成2大色選：透光裸唇、奶甜色系。07-10為透光裸唇效果，精選具有高度透明感顏色(粉、藍、綠、黃色)，並添加光顯色珠光，不僅能改善唇部暗沉更能提升紅潤；11-14為奶甜色系，使用高顯色色材並結合修護夾心，中和後創造出清透的低飽和色澤，一抹潤色超透光更能讓雙唇翹翻天。

7. MAQuillAGE 蜜光圈唇膏氣泡特調限定版

大理石紋路的唇膏，分為絢麗氣泡層(白色部分)，能增加唇彩的透明和光澤感，塗抹時會有氣泡般的冰涼躍動感，純淨色調層(色彩部分)，來自原蜜光圈唇膏暢銷色發展出的限定色，雖然是水潤系唇膏，但色澤飽和、散發專屬的夏日魅力。

8. GUERLAIN KissKiss 親親水潤亮彩唇膏

GUERLAIN 選擇了冬日玫瑰萃取精油(Winter Rose)以及有機之乳油木果油(Shea Butter)，提供雙唇高效保濕長達24小時，讓美唇一整天都不乾。95%天然來源成分，唇膏中只有包含大自然最頂級美好的物料。#258 – MY KISS GLOW 精緻柔和的色彩，會隨著嘴唇上的pH值而變色，每抹微笑都可綻放其獨特的粉嫩唇。

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9. GUCCI ROUGE DE BEAUTÉ BRILLANT

以玻尿酸、黑玫瑰精油、牡丹花卉萃取精油、荷荷巴籽油和乳木果油為基底的唇膏，有如護唇膏一般有效滋潤雙唇、並賦予飽和水潤色彩。#214是很美的奶茶肉桂色，一抹就能讓雙唇嫩到像20歲少女。優雅纖長的金色管身，搭配獨特金色胸針印花的黑底唇膏蓋，此印花靈感來源於古董玩物，再次顯現 Gucci 創意總監 Alessandro Michele 對復古老物件的無比熱情

10. YSL 迷魅亮彩唇膏

唇膏控每年絕對都在敲碗YSL 金管唇膏的新色，2021年YSL禁果熟成系列，在裸色和玫瑰色之間取得平衡，#121 純情蜜桃是迷人的冰透純情蜜桃，使雙唇清澈水嫩，讓對方忍不住想抱緊處理。為了增加雙唇的水潤度，新的金管唇膏裡添加了65%保養精油和紅石榴精萃，打造性感「水光唇」，讓人忍不住想咬一口。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2021最新「透光系唇膏」推薦！能當潤唇膏，放一支在包裡超百搭。】