減肥｜過年怕食肥？營養師推介「442飲食法」　不捱餓都瘦到？

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-02-11 09:01

瘦身減重永遠是女人心中的關鍵字，你嘗試過很多種方法都沒效？別再埋怨自己或是抱怨知易行難，最符合人性的「442飲食法」，可以不挨餓、配合運動可以輕鬆增肌减脂，越吃越瘦。

168輕斷食以「調整進食時間」的飲食方式，在一日8小時之內做熱量攝取集中，其餘16小時只能攝取零熱量的東西如水、鹽、黑咖啡、茶等等，讓身體長時間不飽足，帶點肌餓感，藉此燃燒脂肪。但是，要在短短8小時之內，把主要的飲食攝取完畢，對許多人來蠻不人道的，尤其是晚睡晚起族，或是因為工作的關係，無法隨時調整進食時間的人。於是，現在有一種最新的飲食法一一「442飲食法」，把攝食時間調整拉長到10個小時，比較人性化，更可以輕鬆達到減重的效果。

想輕鬆達到減重的效果？「442飲食法」重點4要素（按圖查看）▼▼

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甚麼是「442飲食法」

442飲食法，跟168輕斷食有點雷同，但是卻更加進化。442飲食法是在人體燃燒代謝循環最好的黃金10小時理，以4小時、4小時、2小時的分段時間內，將所有的食物吃完，也就是說，第一餐與第二餐中間需間隔4小時，第二餐和第三餐再間隔4小時，第三餐吃輕食無負擔的食物，並且在2小時之內消化完畢，所以食物在人體內大約10個小時的時間循環。

營養師黃韋堯說：「不必遵循要吃早餐、午餐與晚餐的規則，建議把餐食設成第一餐、第二餐與第三餐。前兩餐就正常吃，第三餐以液體為主，像是喝些湯品、吃沙拉或是各種代餐。」另外，他接著說：「一般正常吃正餐，大約需要4個小時才能完全消化，就會開始有微餓感，所以設定4小時是符合ㄧ般人的身體結構，而輕食晚餐因為吃的量，和油脂都比較少，大約2小時就可以消化完全，其它時間就以喝水為主，不再給予額外食物。若可以乖乖維持14小時不進食，讓身體學習利用脂肪當作能量去燃燒，就可以輕鬆達到減重了。」

442飲食法，比168飲食法多了2個小時的時間進食，並將第3餐改成輕食，讓人容易實踐。只要妥善分配運用黃金10小時，並搭配適當的運動，就可以提高身體的代謝率，有效減輕體重，也可以避免太長時間的飢餓感。一個月輕鬆減輕一公斤，也可以讓身體更健康，當成長久的飲食習慣。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：比「168輕斷食」更容易做到的「442飲食法」，簡單實踐、健康減重！】