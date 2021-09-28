護膚｜衛詩雅公開$19潤膚霜4種隱藏用法　「凡士林」自製保濕面膜

護膚｜NIVEA潤膚霜、凡士林是公認好用的潤膚好物，塗抹在肌膚乾燥部位有滋潤作用；女星衛詩雅分享NIVEA潤膚霜有多種用法，包括可護膚面膜、護髮、潤膚等，而鄧紫棋、張栢芝護膚秘訣則使用凡士林濕敷，步驟簡單。



衛詩雅推薦平價護膚好物僅售HK$19？ 4種隱藏用法公開

衛詩雅在小紅書公開愛用的護膚好物之一，是平價護膚品牌NIVEA的潤膚霜，小罐僅售約港幣$19。她表示，自己皮膚屬敏感型，使用NIVEA潤膚霜後不但沒有敏感反應，肌膚還變得更光澤，毛孔明顯縮小，即使素顏，皮膚也保持水潤狀態。除了潤膚保濕外，衛詩雅還會以NIVEA潤膚霜作多種用途。

衛詩雅分享自己的平價護膚好物。（michellewsn@IG）

潤膚霜功效1： 護髮效果

衛詩雅分享NIVEA潤膚霜，還有護髮效果，她會取少量潤膚霜在掌心推開，然後輕抓髮尾乾燥、分岔位置，內含豐富滋養成分，有助改善頭髮毛躁問題。衛詩雅提醒，不要使用過量或塗抹頭頂、頭皮位置，以免令頭髮過於油膩。

NIVEA潤膚霜有多種用途？（cacassiee@IG）

NIVEA潤膚霜功效2: 去角質

衛詩雅還分享「去角質」用途，只要將少量咖啡渣混入NIVEA潤膚霜之中，成為自製「磨砂膏」，塗抹在臉部或手肘、腳踭等身體部位，用手指輕輕打圈按摩，就能達到去角質效果，去除老廢角質；因含甘油同時具潤膚效果，令肌膚變得光滑水嫩。

咖啡渣混入NIVEA潤膚霜中自製「磨砂膏」。（sandymandy_official）

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鄧紫棋、張栢芝凍齡美肌靠「保濕」 自創「凡士林」護膚法

價格親民又實惠的護膚產品，是不少女星的「心頭好」， 鄧紫棋（G.E.M.）曾因天氣乾燥導致皮膚變得敏感出現甩皮狀況，她分享「凡士林濕敷法」，將凡士林自製成保濕面膜使用， 原本敏感的皮膚經過濕敷後，皮膚狀態大大改善，極低成本就能有效保濕美肌。

「凍齡女神」張栢芝皮膚白皙光滑，原來凡士林也是她的護膚好物，張栢芝自創「凡士林面膜」，將凡士林厚敷在臉上，再噴上化妝水濕敷15分鐘左右，便能達到護膚效果，張栢芝稱這方法可讓肌膚在素顏情況下仍保持光澤。

▼▼▼【按圖看】鄧紫棋、張栢芝獨創凍齡護膚法 靠「凡士林」保濕步驟簡單▼▼▼

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