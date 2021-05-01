敏感肌10大好物舒緩過敏　美妝老師教授3個護理貼士：忌過度潔面

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-01 15:00

敏感肌｜一到換季，皮膚容易敏感乾燥、泛紅。尤其屬於敏感肌的女生，情況更會變本加厲，更加應該小心保養，究竟該如何分辨敏感肌，有何護理貼士？又有哪些產品能夠「拯救」脆弱敏感的膚質呢？

許多女生擁有敏感肌，選擇保養品時需格外小心！（innisfree@IG）

敏感肌6個特徵

形成敏感肌的原因有很多種，包括先天和後天因素，例如清潔過度或使用保養品不當，都可能造成敏感肌膚的問題。為脆弱肌膚打造健康基礎是第一步，台灣著名美妝老師Kevin歸納出敏感膚質的5大特徵，還分享了敏感膚質的護理貼士，教授大家如何呵護易敏感的脆弱肌膚。

▼▼▼【美妝老師教授3個敏感肌護理貼士 如何分辨敏感肌膚？（點閱下圖）】▼▼▼

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10大抗敏護膚品推薦

護理敏感肌膚，必須為皮膚打造一個堅不可摧的「保護屏障」，而保濕保養步驟必不可少，為肌膚注入營養鎖住水分，才能提升皮膚的穩定性，舒緩泛紅、乾燥等問題。市面上有不少保養品不含香料、酒精、防腐劑等致敏成分，也有專為敏感肌膚而設的護膚品，一起來看看有哪些產品推薦吧？

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▼▼▼同場加映：敏感肌需多留意產品成分，【按圖看】消委會評測34款潔面產品不含有害物質名單，部份產品價錢相差20倍？（延伸閱讀）▼▼▼

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