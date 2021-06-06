洗頭水5大正確用法錯呢步易脫髮 　日本@Cosme10款人氣洗頭水產品

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-07 00:08

洗頭水如何選擇？夏天油脂分泌旺盛，如何選適合自己的洗頭水？可參考日本＠Cosme 十大洗頭產品排行榜及用家評價，哪款可對付油性髮質？夏天想洗頭後有淡淡花香，亦有不少選擇。洗頭看似簡單不過，但原來很多人常犯一個錯誤，令洗頭護髮大打折扣，更有機會令脫髮增加？

洗頭水是重要的日常用品，更可解決頭髮開叉、去頭皮、毛燥、打結及掉髮問題。（yuuka.k@IG)

洗頭水是日常護理的必需品，高質素洗頭水，可加強修復因燙髮、染髮、紫外線照射而造成受損的乾燥髮質。

日本＠Cosme的「洗頭產品10大排名」，上榜產品價錢親民，換算港幣$80以內，第7位 mixim POTION洗頭水（售價：約$71），成分90%以上是美容液，有用家評價持續使用1週後，燙傷髮質有改變，變光澤有彈性；至於榜首的產品，售價約$47, 用家推介指性價比高。

▼▼▼【按圖看】日本＠Cosme「洗頭產品頭10位」；第7位獲用家評會：使用1週後，燙傷髮質有改善， 第4位則被指可減脫髮；第1位產品售價約$47，用家評價推讚指性價比高▼▼▼

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前日本天皇御用髮型師 教5步正確洗頭防掉髮

洗頭水重要之外，洗頭的步驟對於頭皮、頭髮護理也是至關重要。(《教えてもらう前と後》截圖）

打造健康強韌秀髮，洗頭步驟至關重要，不少人因為洗頭時做錯，令頭髮變得毛燥又易掉髮。

曾擔任過日本明仁天皇與皇太子德仁近10年的御用理髮師—大場隆吉，曾被邀在日本節目《教えてもらう前と後》中分享洗髮護髮心得，談及正確洗髮可防止頭皮老化，更可減少脫髮、頭髮毛燥無光與白髮等問題。

洗頭前切記先將頭髮徹底弄濕，之後下一步，原來不少人經常做錯，就是將洗頭水倒出後，就直接抹在頭髮，他提出，原來要先倒在手掌心，再均勻搓出泡沫，做對這一步，將泡抹搽在頭髮上，也有技巧。

▼▼▼【按圖看】前日本天皇御用髮型師的5步正確洗頭方法； 第一步要完全洗濕頭髮，而洗頭水抹在頭髮上之前，有重要一步不要做漏▼▼▼

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同場加映：【按圖看】消委會測試60款洗頭水｜逾6成洗頭水含污染或致敏物 附16款安全洗頭水名單。（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】日本專家列5大洗髮錯誤，毛巾包頭易甩頭髮？10款UrCosme髮膜推介。（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：《教えてもらう前と後》、日本@COSME