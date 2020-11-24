減肥｜比168斷食法更容易！日本爆紅的「777咀嚼法」是什麼？

最近日本模特兒圈盛行一種減肥方法「777咀嚼法」，執行方法相當簡單，令不少日本女生趨之若鶩。近年來相當流行以「數字」為名的減肥方法，如「168斷食法」、「5555減重法」，用數字當減肥口訣非常好記，掀起一股風潮。這些減肥法的實際內容為何呢？今天就幫你整理好。

777咀嚼法

據《ETtoday》報導，「777咀嚼法」近來盛行於日本模特兒圈，主要倡導以「放慢進食速度」來減肥，因為許多研究都指出，將進食速度放慢，大腦比較容易接收到「吃飽了」的訊息，就不會在無形中吃下過量食物。

「777咀嚼法」應該如何執行？點圖放大查閱▼▼▼

168斷食法

近來爆紅的「168斷食法」，許多藝人如楊丞琳、昆凌都曾嘗試，內容相當簡單易懂，也就是將每天進食控制在8小時內，剩下16小時只喝茶水或咖啡，讓身體在空腹狀態下自行消耗熱量。「168斷食法」亦衍伸出另外幾種斷食法：「186斷食法」、「204斷食法」，也就是將每天進食控制在6小時內或4小時內，其他時間則喝茶水或咖啡。

不過據《三立新聞網》報導，減重醫師蕭捷健提醒，有3種人不適合「168斷食法」，分別為高血糖或糖尿病患者、胃功能不佳者、懷孕或哺乳者，此外，蕭醫師也指出，斷食太久容易產生不安、焦躁等症狀，選擇自己適合的減肥方法才是長久之道。

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5555減重法

「5555減重法」是許多好萊塢明星推崇的減重方法，如蕾哈娜、凱蒂珮芮都曾嘗試。據《美麗佳人》報導，「5555減重法」的4個5分別代表：把一天要吃的食物分5次進食、每一餐都達到5個標準（低GI值碳水化合物、瘦肉蛋白質、低脂肪、高纖、無糖飲料）、每週運動5天，每天運動5次，每次運動5分鐘就好、每5週允許自己有1天放鬆休息的機會。

不過「5555減重法」並非沒有風險，據《華人健康網》報導，減重專科醫師劉伯恩指出，在使用「5555減重法」時，要特別注意長期恐有熱量不足、營養不足的問題，此外，「5555減重法」屬於低卡熱量減重法，在長期攝取低卡的情況下，很容易在減肥成功後大吃大喝，進而復胖，不得不慎。

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