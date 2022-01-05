39歲李佳芯5大護膚逆齡秘訣 9歲起愛美白、戒吃這食物10年防暗瘡?

萬千星輝2021｜早前（2/1）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》完美落幕，曾在訪問自言無想過獲獎的李佳芯（Ali），最終憑劇集《智能愛人》獲得「最受歡迎電視女角色」。雖然當時身穿「彩雀裝」的李佳芯，被笑言出現時裝車禍，但更多人留意的是現年39歲的李佳芯，白滑膚質猶勝從前，一點都看不到即將踏入40歲？面全無細紋如雞蛋肌的李佳芯，是全靠以下「5大護膚保養秘訣」，而她早在10年更戒吃一樣食物來防止長暗瘡？



39歲的李佳芯（Ali）憑TVB劇集《智能愛人》中維妙維肖的演技，奪得「最受歡迎電視女角色」，事隔3年後，李佳芯再次踏入得獎台分享獲獎感言，在高清鏡頭下的李佳芯，皮膚狀態更是零毛孔無瑕疵，讓不少女生看到後都大感羨慕。

現年39歲的李佳芯，白滑膚質猶勝從前，一點都看不到即將踏入40歲？而面全無細紋如雞蛋肌的李佳芯，是全靠以下「5大護膚保養秘訣」。(aliaime@IG)

李佳芯接受其他媒體訪問分享時，曾分享過私下「5大護膚保養秘訣」，她表示身為藝人少不免經常要捱夜工作，臉上更要長時間頂著濃厚的妝容，但長期帶妝會讓皮膚毛孔不能透氣，所以李佳芯卸下工作後，第一步便是把妝容卸除乾淨，因化妝品殘留在皮膚上不但容易堵塞毛孔，誘發暗瘡粉刺問題，長期以來更會產生色素沉澱，皮膚變黃，所以平日的李佳芯最愛素顏或淡妝示人；

另外，皮膚狀態時好時壞是人之常情，而李佳芯接受《01娛樂》訪問時提到：「一日24小時，有22小時都是上班，皮膚保養不易，所以最好的方法便是不要想太多。」所以維持好膚質最好還是保持心境開朗，如：壓力大時，李佳芯最愛用薰衣草和玫瑰精油放鬆心情，更會搭配打坐和冥想來減壓。

【按圖看】李佳芯維持白滑雞蛋肌，全靠以下「5大護膚保養秘訣」，最愛素顏示人又會留意膚質？最重要是戒吃這食物，來讓皮膚變得更好？▼▼▼

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