全智賢Netflix《智異山》開播　獲讚凍齡全靠獨創「美白掌溫法」

全智賢護膚｜全智賢與朱智勛主演劇集《智異山》首播後收視報捷，她演技獲讚細膩動人，全智賢凍齡的樣貌亦成為網民熱議的地方。適逄今年是電影《我的野蠻女友》上映20週年，全智賢39歲的樣貌，彷彿定格在當年19歲青澀的臉，而全智賢凍齡不老原因，全靠她在潔臉、美白、瘦臉、保濕、與排毒等5個方面，長年累月地堅持「逆齡護膚的5大秘訣」。



全智賢自從誕下二胎後，便減少工作專注家庭生活，不過全智賢對於身材及樣貌管理從未鬆懈，睽違電視劇近3年，終於攜同新劇《智異山》回歸大螢幕，搭檔男神朱智勛演出亦隨即引起熱議外，全智賢在劇中的樣貌近乎凍齡，近鏡下她的皮膚更見零毛孔瑕疵、白晢有光澤。

智異山｜全智賢快將踏入40歲，皮膚仍保持得少女般。（《智異山》劇照）

逆齡護膚的5大秘訣：自製紅酒檸檬保濕面膜、洗臉手法也講究？

全智賢膚質凍齡，全因為她在潔臉、美白、瘦臉、保濕、與排毒等5個方面花費不少心機，例如：韓國節目《名單公開2016》曾公開全智賢在美白皮膚上的秘訣，節目提到全智賢是極致的美白控，除一年四季會使用美白防曬產品外，甚至連底妝也堅持用有「美白成分」的產品，實行雙管齊下去美白皮膚；臉部皮膚緊緻的全智賢，更自創獨門的「美白掌溫法」去瘦臉，透過掌心溫度搭配輕柔按壓，令美白成分易被皮膚吸收，同時加速臉部血液循環，附帶瘦臉作用。

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