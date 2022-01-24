油脂粒｜眼底生小肉芽只因3個壞習慣　5個方法預防消滅脂肪粒形成

經常長在眼睛周圍，看起來像是一小顆白芝麻的「油脂粒」，不是油性肌膚專利，任個膚質都會形成油脂粒！而且~你知道嗎？日常生活3個壞習慣，更會導致油脂粒產生，一定要注意！另外，加碼分享5個預防油脂粒方法喔！



油脂粒是怎樣形成？

油脂粒，又叫脂肪粒(皮膚科汗管瘤和粟粒腫)，是比起粉刺、暗瘡更難處理的皮膚問題，雖然不會對人體有危害，但非常影響美觀！會冒出油脂粒，可能泌失調、角質層過厚、皮膚缺乏油脂或油脂過剩等有關，過多油脂堵塞皮脂腺，就有可能長出黃白色、微小粒狀的暗粒，久而久之形成油脂粒。

相信各位姐妹也會同意，即使五官美得沉魚落雁也會因眼下的油脂粒而大煞風景，不想敗在這小小瑕疵，快看看怎樣預防和消滅吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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這3個壞習慣，讓你狂冒油脂粒

1. 用錯卸妝方法：卸妝要分區，別用卸妝油卸全臉，眼睛周圍容易因後續清潔不當，讓油脂堆積在毛孔內，很快就會爆發油脂粒之外，卸妝後要徹底清潔臉部，別讓殘餘物留於肌膚表面，以免阻塞毛孔形成油脂粒。

2. 不適合的眼霜或眼膜敷太久：重視保養是好事，但一定要使用適合自己膚質的眼霜，使用過油或難以吸收的產品，會導致過多油脂堆積，慢慢形成油脂粒，另外，眼膜也不是用越久越好，眼部肌膚無法吸收過多精華，也會加速油脂粒形成。

3. 錯誤補妝習慣：補妝之前，若沒有將臉上殘餘汗水和油脂先擦乾，就直接補上化妝品或防曬產品，會降低皮膚的透氣性，並且更油膩，容易讓油脂長留在膚表面，長久下來容易堵塞毛孔，導致油脂粒的出現。

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加碼！5個預防油脂粒的方法

1. 徹底卸妝及洗臉：好好清潔，才是肌膚是最基本的護膚步驟，卸妝不代表已清潔完畢，一定要用洗面乳，再次徹底清潔。

2. 定期去角質：臉部角質過厚會令毛孔易阻塞，就容易形成油脂粒，約每星期1-2次使用溫和的磨砂產品或含果酸或水楊酸成分的護膚品，都能有效暢通毛孔，預防油脂粒。

3. 用眼霜時加上按摩：眼霜的用量，約一粒大米大就足夠！另外，塗抹時要以指腹點狀按壓式，同時搭配按摩幫助吸收，方法也很簡單，只要從眼角、上眼皮、眼尾、下眼皮，做順時針輕輕按摩約3-5圈，就能讓眼霜完全被吸收。

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4. 選擇適合肌膚的保養品：根據自己的膚質，選擇適合自己的保養品，並儘量選天然成分，才能達到保養又能預防毛孔堵塞。

5. 正常作息不熬夜：充足的睡眠、正常作息，有助提升免疫力與促進代謝之外，也能避免熬夜火氣大，導致皮脂腺分泌旺盛，而容易阻塞毛孔。

如果，真的很嚴重也很困擾你，就去找皮膚科醫師諮詢吧！通常，只要用冷凍療法、電療就能立刻解決啦~

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】