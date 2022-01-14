精選11款皇牌抗老精華　Dior、Shiseido、Whoo強效抗皺緊緻皮膚

忙碌了一整年，也讓你的肌膚出現老態了嗎？年紀是女人最不願正視的問題，但若能在精準的時間封存肌膚最完美的狀態，那麼不論妳是40歲或50歲熟齡都能看不出破綻！眼看新的一年即將展開，快快掏出私房錢，為自己投資一罐頂級「抗老精華」吧～



Chanel：LE LIFT柔滑緊緻精華液

說起Chanel的抗老單品，最經典的當然就是這款LE LIFT柔滑緊緻精華液！前幾年一上架，它那採用93 %天然成分打造的純淨屬性、溫和親膚且提拉緊緻有感的效果，瞬間轟動保養市場！而它最讓人著迷的地方，還有那令人舒壓的植萃香氣，紫花苜蓿精華的效力與氣味堆疊，讓抗老也能很清爽沒有負擔。

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Shiseido：紅妍肌活免疫再生精華

資生堂當家老大小紅瓶當然也不能漏掉！這次三度升級後的紅妍肌活免疫再生精華，不僅專為熟齡肌特別引入品牌獨家LifeBloodTM 超導循環科技，更添加了全新成分「魚腥草精萃」與「洛神花精萃」，讓抗老、修護效果大倍增～而質地更加清爽的它，使用起來也不會有黏膩悶感呢！

Dior 玫瑰花蜜活養再生精華油

曾寫下每分鐘銷售一瓶驚人佳績的玫瑰花蜜活養再生精華油，更是有著疲勞膚況、氣色暗沉乾澀肌膚問題者的救星！在成份中它富含了滋養成分最豐富的岡維拉玫瑰萃取，並將玫瑰花精粹濃縮成精華、精油兩種質地，且揉製成10,000顆精球，讓保養與活性能完美封存注入肌膚底層～再加上94%天然萃取屬性，讓敏感膚質、孕婦媽媽們也能安心使用。

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Giorgio Armani：極致再生全效修護精華

Giorgio Armani最自豪黑曜岩保養家族妳認識了嗎？這一次品牌砸下重本精純萃取1公斤23,000片重生密蘿蘭，打造了這款高濃縮、擁有超過10億密蘿蘭精華分子的全方位修護抗老精華！滿滿維他命C、維他命Ｅ、神經醯胺、阿魏酸等6大活膚成份蘊含其中，凝凍狀的獨特觸感，能溫和貼合毛孔紋理達到緊緻、煥膚高效修護的精準效果。

Estée Lauder 極緻黑鑽塑顏鑽光精華

Estée Lauder 白金系列的奢寵呵護，你見證過了嗎？除了貴婦名媛好評不斷的抗老、亮白乳霜之外，今年Estée Lauder實驗室更將「黑鑽松露」透過獨家專利9道精密工法萃取，耗時近10,000小時提煉萃取珍稀「黑鑽松露精萃」作為核心，使其精華每一滴都媲美高濃度安瓶精華！細緻的質地搭配上緊緻提亮效果，讓肌膚像重新開機般澎潤有元氣。

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Guerlain：御庭蘭花黑蘭⋅至臻再生精華

女人跨過了40歲熟齡，逐年下滑的肌膚狀態更需要用最好的滋養來維持！嬌蘭這次，同樣以品牌保養成分命脈－蘭花作為核心，並嚴選僅於海拔 500到 1,500 公尺之間的安地斯山脈才得以成長茁壯的黑蘭作為主角。至臻再生精華，不只有著高強度的抗氧化效果，黑蘭的修護力、抵禦環境刺激的獨特屬性，讓皮膚能像真空保鮮般，維持在最新鮮、完美的狀態。

Albion：雅思臻顏激活全效輪廓緊緻精華液

這幾年的保養單品，不再只追求高效能，更著重的是成分的溫和、穩定性！而總是擅長於植物萃取抗老滋養的Albion，這次在這款雅思臻顏激活全效輪廓緊緻精華液中，特別添加來自馬達加斯加毛葉樹、積雪草精華以及野薑花精華等能量～獨特的植物抗氧化能量，能抑制肌膚內的壓力，並調整膚況，讓膚質再度找回緊實、飽滿的模樣。

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Helena Rubinstein：REPLASTY抗皺緊緻精華

繼當家明星產品黑白繃帶乳霜後，這款REPLASTY抗皺緊緻精華，在配方中豪邁注入最高濃度珍稀「黃金五重玻尿酸」，並針對女性最在意的五大細紋：淚溝、魚尾紋、抬頭紋、法令紋及木偶紋做精準撫紋～獨特的刻度滴管設計還能針對細紋需求抓準用量，讓你補水、緊緻有感，卻又不浪費用量。

Augustinus Bader：The Serum 藍鑽全能精華

轟動荷里活的德國AB，旗下這款The Serum 藍鑽全能精華回歸，配方採用當家最自豪智慧抗老科技 TFC8®為核心，搭配上有著高效抗氧化力的白藜蘆醇、石榴籽，珍稀雪絨花萃取，能為你緊緊封存肌膚水分，並同步注入292%含水量，除此之外，其不含防腐劑、無添加香料的全素配方，更能溫和地為你找回穩定、澎潤的年輕元氣。

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Decorte：LIPOSOME ADVANCED保濕活膚修復精華

日本上市首週每15秒即賣出一瓶的Decorte小紫瓶精華，今年革新回歸，不光是在配方上堅持純素配方、低敏感，更不添加酒精、表面活性劑、礦物油等成分，清爽的水感質地滲透快，能穩定肌膚狀況，修補乾扁、粗糙的肌膚紋理，並運用質地中的「超微導美肌晶球」，將養分完整運送至皮膚各個小角落，達到防禦、澎潤的美肌感受。

Whoo：凝顏本初肌底精華

過去曾是南韓皇室御用，有著殿堂級保養燕窩之稱！其中這款升級回歸的凝顏本初肌底精華，採用山蔘全草精萃作為核心成分，高活性的人蔘皂苷，可活化並調理肌膚，並且迅速補充肌膚流失的水潤、光感與通透度～使用時妳感受到高雅的韓方頂級成份香味，推抹開猶如一層水膜在肌膚表層組起屏障，讓彈力、水分一整天不消散。

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