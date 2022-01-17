Body Lotion推薦2022 | 10款女生必備好用Body Lotion精選

Body Lotion推薦2022｜冬季天氣乾燥，皮膚不時出現痕癢、脫皮等情況，絕對需要於洗澡過後塗上一層潤膚膏，幫助肌膚保濕與鎖住水份；不過，有些潤膚膏使用不久，便回復乾燥狀態，「假保濕」的效果即使擦再多也未能真正改善問題！



Body Lotion推薦2022｜冬季天氣乾燥，皮膚不時出現痕癢、脫皮等情況，絕對需要於洗澡過後塗上一層潤膚膏，編輯精選10款好用潤膚膏，不妨參考。

編輯推介10款好用身體潤膚膏

身體潤膚膏是女生的必需保養之物，選購時除了考慮品牌、成份，保濕力也非常重要。編輯精選10款好用潤膚膏，當中包括性價比極高的NIVEA深層潤膚露及Cetaphil潤膚露，兩者皆售百元以下，前者曾於去年被水中銀 （國際）生物科技有限公司（水中銀）評為安全且具保濕及抗炎功效的潤膚產品；後者曾通過《LDK the beauty》身體乳液保濕度測試，保濕度達4.5分，有效抗炎以外，更可抗衰老，就連敏感肌都適用。

Body Lotion推薦2022｜Cetaphil潤膚露曾通過《LDK the beauty》身體乳液保濕度測試，保濕度達4.5分。(rozie_store@Instagram)

另外，筆者私心推介CUBED低敏紓緩潤膚霜，CUBED為主要針對敏感肌的香港護膚品牌；採用美國種植天然成份並於美國製作，發揮抗氧化、消炎、止痕、退紅、保濕以及修復作用。CUBED低敏紓緩潤膚霜質地輕薄不黏笠，塗上身後快速被皮膚吸收，滋潤度卻能維持一段長時間。

Body Lotion推薦2022｜私心推介CUBED低敏紓緩潤膚霜，質地輕薄不黏笠，塗上身後快速被皮膚吸收。(cubedhk@Instagram)

記者肌膚容易敏感，轉天氣時不時誘發輕微濕疹，將潤膚霜重點塗抹於濕疹位置，能迅速止痕去紅腫，翌日起床發現濕疹位置也紓緩了不少，為不錯的急救之物，重點是潤膚霜不含酒精及類固醇，不怕像類固醇一樣塗過多而產生抗藥性。

Body Lotion推薦2022｜CUBED官方社交專頁不時分享用家使用前後對比照，「沙漠手」使用10日後，肌膚狀態大為改善。(cubedhk@Instagram)

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日常生活也會影響肌膚的保濕度，平日需留意洗澡次數不能過多或時間過長，以免洗走皮膚上的天然屏障；此外，需避免過度使用磨砂產品，不然皮膚會維持於乾燥狀態，塗抹再多的身體潤膚膏也徒勞無功。

▼▼▼【按圖看】導致皮膚乾燥的常犯錯誤，1周需去角質多少次？▼▼▼

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