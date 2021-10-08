皮膚科醫師親授「3多3少」保養守則　嚴選多重酸類煥膚KO粉刺痘痘

入秋後天氣仍然炎熱，加上疫情關係出門就得長時間配戴口罩，很多人都面臨了粉刺、痘痘大爆發的困擾！各位苦主們，別再亂迷信偏方或用手亂擠了，這次妞編輯特別整理長庚醫院皮膚科主治醫師吳吉妮傳授的減緩粉刺3多3少保養守則，穩定膚況有感，趕快跟著學起來！



角質代謝異常原因

肌膚表皮層90%是角質細胞構成，除了幫助肌膚保濕及提供屏障防護，更負責每日肌膚代謝更新重要職責，一旦角質代謝量能下降或異常，老廢角質堆積無法及時更新造成毛孔阻塞就會生成粉刺。特別要注意的是，角質堆積不只發生在肉眼所看到的肌膚表現，還會堆積在毛孔毛囊內，若長期忽略老廢角質代謝更新問題，會形成頑固粉，進而造成肌膚永久性瑕疵，如毛孔粗大、痘疤、膚色暗沈等。

根據調查，20～40歲成年女性，有高達40%的人有粉刺 痤瘡的問題，好發位置集中於下巴至頸部等U型部位，除了跟內在因素如內分泌、基因遺傳有關，也跟外在因素如長期戴口罩、空汙、飲食、壓力等息息相關。

為什麼這陣子會狂冒粉刺？

入夏天氣悶熱，加上疫情期間需要配戴口罩，妞妞們是不是發現這陣子粉刺的問題變得更嚴重了？吳吉妮醫師表示，主要原因有兩個，第一，過於悶熱，溫度每上升一度，出油量就會增加10%，口罩長時間悶住口鼻肌膚，該區內溫度上升，導致皮脂分泌量增加。第二，細菌孳生，臉上有帶妝或臉部未作好清潔加上口罩悶熱，若沒有時常更換口罩容易造成細菌孳生，也會讓各種粉刺問題反覆出現，照護難度相對提高。

悶熱天氣加上長時間戴口罩，本來滑嫩的肌膚都成了粉刺、痘痘的溫床！想改善膚況？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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減緩粉刺3多保養守則

TIP 1：多重酸安心有效煥膚

每一種酸類的特性不同，作用在肌膚的深淺層也不一樣，建議可選擇有效安心多重酸類煥膚，例如混合LHA、水楊酸及甘醇酸等多重酸組合，以適度比例添加、依不同功能可更深層有效代謝老廢角質，溫和煥膚。改善毛孔阻塞現象，預防粉刺不斷反覆發生。

TIP 2：多做預防性護理

當老廢角質、髒污堆積在毛孔就容易造成粉刺，特別是入夏後，出油量增加，每天應確實做到深層清潔及皮脂粉刺調理，容易分泌過多油脂以及角質代謝異常者，可加強使用有效深層代謝粉刺保養品。（但不建議使用磨砂去角質產品喔！）

TIP 3：多換口罩

想減緩粉刺生成，每天應適度清潔及卸妝，確實清除卡在皮膚表層的老廢角質、彩妝、防曬品等髒污，還有一點就是要適時地維持口罩清潔度。到底一天要更換幾次比較好呢？吳吉妮醫師表示，因每個人的出油量、出汗量及所處的場合都不同，如果感到口罩已經有明顯濕潤感時，建議就可以替換新的乾淨口罩，降低因口罩不潔產生的肌膚不適。（已經髒掉的口罩千萬別反覆戴啊～）

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減緩粉刺3少保養守則

TIP 1：減少使用高濃度酸精華

添加酸類成分的保養品雖有助促進角質代謝，但每一種酸類的特性都不同，可不是濃度越高就越好！特別是肌膚耐受性較差、敏感者，若使用太高濃度反而會增加刺激不適的風險。妞編輯提醒，使用任何新的保養品前，最好還是要先局部測試觀察反應，確認沒有敏感現象時，再大範圍使用喔！

TIP 2：減少手擠粉刺

照鏡子看到粉刺、痘痘冒出來時，妞妞們是不是都忍不住想要動手擠？吳吉妮醫師提醒，當粉刺產生時，用手觸摸或擠壓它，往往會因擠壓造成更嚴重的肌膚不適反應，形成粗大毛孔，產生色素沉著造成瑕疵，甚至是凹凸不平的痘痘。為了皮膚漂亮不留痕，即使粉刺看起來礙眼，但還是要忍住別擠啊！

TIP 3：減少濃妝或不化妝

臉上冒粉刺痘痘時，會顯得較沒自信，很多人想到的就是拿彩妝品遮瑕修飾，但現今因疫情影響需要長時間戴口罩，避免因口罩悶導致滋生細菌，建議盡量不要上妝，若有上妝需求時，最好以淡妝為佳，盡量選擇乾式質地如粉餅、蜜粉，回家後也一定要做好卸妝清潔。

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居家多重酸煥膚保養

LA ROCHE-POSAY 全效抗瑕煥膚精華

深受皮膚科醫師青睞的 LA ROCHE-POSAY，近期推出新品全效抗瑕煥膚精華，專為油痘粉刺激所設計，獨家首創「三重酸」深層煥膚科技，迅速恢復肌膚角質該有正常代謝量能，由淺到深層逐層去除殘留堆積老廢角質，降低減少粉刺生成。

BFFECT 3%杏仁酸+2%酒石酸

有「國民精華」美名的 BFFECT，特別選用了3%杏仁酸與2%酒石酸的複合配方，來改善粉刺、毛孔粗大、暗沉與肌膚瑕疵等問題，並可溫和代謝老廢角質，達到溫和煥膚的效果，再搭配上尿囊素修復肌膚，提升肌膚的保護力。

DR.WU 杏仁酸溫和煥膚精華

專為乾燥及敏弱肌設計，亞洲權威皮膚科醫師吳英俊研發獨創黃金比例三重酸，5%杏仁酸、2%水楊酸及1%焦葡酸，針對淺、中、深角質層全面作用，透過溫和漸進式煥膚，另添加複方沙漠植物萃取、鎖水磁石， 有效補水舒緩肌膚。

想要改善粉刺痘痘困擾的妞妞，趕快把醫師分享的保養祕訣認真筆記！還是要提醒，如果痘痘問題很嚴重，還是儘早求診專業醫師診療。

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