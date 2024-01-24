失眠快速入睡法｜IU獨創「1分鐘入眠法」6招提升睡眠質素不再失眠

【季節性失眠／快速入睡法】失眠向來都是都市人常見的問題，原來天氣潮濕、氣候變化多端會影響我們固有生理節奏，導致情緒波動，腦部亦會分泌激素變得紊亂，容易產生煩躁、抑鬱等症狀。受到這種情況影響都會稱為「季節性失眠」。想解決或改善季節性失眠，睡前做好以下6件事有助快速入睡，其中一點更是韓星IU獨門妙訣，失眠朋友不坊一試。



【季節性失眠/快速入睡法】失眠向來都是都市人常見的問題。（《愛·回家之開心速遞》劇照 截圖）

【季節性失眠／快速入睡法】根據美國哈佛大學醫學研究中心神經心理學教授迪爾尼（Deney）研究指出，氣候變化會令人體系統出現不適症狀，失眠會讓大腦內血清素（5-HT）、去甲腎上腺素（NE）失去平衡。最佳睡眠環境相對濕度是40%-60%，因此濕度過高或低都會影響人類睡眠質素。



【季節性失眠／快速入睡法】濕度過高或低都會影響人類睡眠質素。（《當你沉睡時》劇照 截圖）

由於春天濕度相對較高，家中牆身都會因潮濕出現水珠，整個環境都感到黏笠，讓人感到不舒服，從而影響睡眠質素。加上由冬天踏入春天，晚上氣溫達到25度或以上，人的中樞神經會非常興奮，較難入睡。

失眠快速入睡法｜1. 睡前飲用一杯熱牛奶

牛奶內含色氨酸，加熱後讓色氨酸激活。當色氨酸被人體吸收時有助分泌血清素，同時腦細胞將會製造睡眠的褪黑色素，從而幫助睡眠。

【季節性失眠／快速入睡法】睡前飲用一杯熱牛奶有助睡眠。（《回答吧1988》劇照 截圖）

失眠快速入睡法｜2. 睡前兩小時浸浴

熱水有助血液循環放鬆身體，晚上浸浴可令體溫上升，然後驟降，這樣會對入睡有幫助。另外亦可在睡前泡熱水腳15至20分鐘，以加強身體血液循環，將會有更好的睡眠質素。

【季節性失眠/快速入睡法】浸浴有助血液循環放鬆身體。（《朝五晚九》劇照 截圖）

失眠快速入睡法｜3. 睡前做瑜伽/運動

壓力及焦慮絕對是失眠的最重要的因素，而瑜伽或運動能夠刺激交感神經感神經（sympathetic nervous system (SNS)），使身心進入放鬆狀態，同時改善呼吸節奏並減輕壓力。

【季節性失眠／快速入睡法】壓力及焦慮絕對是失眠的最重要的因素。（《家族榮耀》劇集 截圖）

失眠快速入睡法｜4. 睡前可燃點香薰

整理好自己的情緒後，房間氣味亦是影響睡眠重要的一環。睡前燃點香薰有助人體釋放壓力。不過注意為免發生意外，切記用點火的香薰。

【季節性失眠／快速入睡法】房間氣味亦是影響睡眠重要的一環。（《鬼怪》劇集 截圖）

失眠快速入睡法｜5. 播放輕柔音樂

把房間燈光盡量調教至最暗，在睡前45分鐘可聆聽輕柔音樂有助增加深層睡眠時間。此外，光線會直接影響睡眠質素，身體不同部位都能夠感受到光線的照射，因此更暗的環境有助入睡。

失眠快速入睡法｜6. 韓星IU 自創「快速入睡法」

藝人們工作都相當繁忙，飲食及休息時間都不定時，因為難以入睡真的十分傷身。韓星IU曾分享自己在睡眠遇到很大困難，每天都需提起萬分精神工作，直到她發現這個方法，完美改善她的失眠問題。

先平躺在床上，然後閉上眼睛想像簡單的影像，接著在腦海幻想成一個攝影機，用攝影機從不同角度觀看影像，這就會慢慢感受到睡意，然後快速入睡。