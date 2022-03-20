3個月勁減15kg由大媽變少女！40歲女星憑一樽海鹽由70kg減到5字頭

看到台灣女藝人邱馨葦（Mei）從原本的70多公斤，花了3個月的時間瘦到50開頭體重，相信各位《女人我最大》的小粉絲們，應該也有發現Mei身形超明顯的改變吧！



今年已經40歲的她，面對身體的新陳代謝不如以往，她靠著飲食改變，依舊成功減去15公斤，完完全全就是超級勵志的「減重代表」！所以小編這回就特地採訪了Mei，到底！是怎麼成功瘦下來的呢？

小女兒一句話讓她「發狠減重」

每個「下定決心要減肥」的女人，背後絕對會有一個讓她瞬間清醒的故事，而Mei就和小編透露，她感到有種內心被羞辱的感覺，是發現自己去逛街，歐美品牌的最大號褲子穿不上去，出門甚至只能穿老公的XL T恤（而且肚子那塊還有點合…） 想說帶女兒逛街一起買衣服，逛到女兒臉臭到只想快快回家，因為店家賣的衣服尺碼，媽媽沒一件可以穿，當時的她，只有覺得自己這樣好像不行，但對於瘦身這件事情還是處於有一搭沒一搭。

但是！就在一天，她水瓶座的小女兒就在車子的後座默默地，看著窗外說一句：「哀～我都沒有看過瘦的媽媽，姊姊還有看過，我都沒有...」就在那個moment，Mei突然間醒了，「我那時候就想，好！就3個月，我就花3個月狠起來瘦，時間到了瘦了最好，沒瘦下來我也認了，至少自己努力過了。」Mei用前所未有的認真表情告訴小編，那天她說什麼都不會忘記的。

台灣女藝人邱馨葦（Mei）的減肥成果（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

減肥是場「意志力」的戰爭

明明現在就在減肥計畫當中，但美食當前，你卻還是擋不住誘惑地開吃起來？目前已經成功減去15公斤的Mei告訴小編，減肥，就是場「意志力」的戰爭，當你今天決定要執行了，無論如何都請撐過「2星期」，14天過後，當你的體型出現微幅改變，或是身邊朋友一句「你瘦了！」絕對可以幫助你繼續堅持下去，「前2週一定要靠『意志力』來督促自己。」

食物一律「海鹽」調味

在這為期3個月的瘦身期中，Mei做最大的改變就是「戒掉調味醬」，她提醒所有想要和她一樣靠「吃」來減輕體重的女生，請你將所~有~的調味料都戒掉，「我所有的食物都只有海鹽或玫瑰鹽，這種非精緻的鹽類做調味」外食族的女生，只要在買飯的時候跟店家提一下就ok，如果真的很想念其他的味道，可以適當的加入黑胡椒、白醋來增添味道，但是，蔥薑蒜這種天然辛香料的調味還是可以繼續保留，容易執行的方法，任誰都可以輕鬆的跟上，重點是，也不用擔心吃的食物會沒有味道到人生絕望！你也可以和她一樣，隨身攜帶海鹽來自行調味唷～

每週都有「休息日」

擁有多次減肥計畫，但身材卻像溜溜球一樣忽胖忽瘦的Mei也提到，為什麼許多人瘦身會失敗，問題都會歸咎於「手段太激烈」，突然間不准自己吃這個、吃那個，但是，瘦身是個長期奮戰，越是禁止就越容易產生慾望，所以，Mei每星期也會有一天的「休息日」，不過度限制自己吃下肚的食物，開心最重要，同時，也可以騙身體說生活一切照舊，不會開啟「保護機制」來降低基礎代謝率，「我們又沒有要拍寫真集或是去比賽，只是要健康瘦下來，幹嘛給自己那麼多限制，想吃麵包、宵夜、甜點也都ok，但你要告訴自己，一口就好，有吃到、滿足了口腹之欲後就該克制一下了」而且因為先前的清淡飲食，對於太油膩的東西，反而吃不太下去。

同場加映：懶人減手臂｜簡單5個動作告別粗壯麒麟臂、Byebye肉 視覺秒減5kg（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

喝水來促進代謝

一定要喝水！Mei每天都會喝超過2300ml的水量幫助促進新陳代謝，而且，在有做飲食控制的前期，很容易餓的時候，喝水也能幫助自己有飽足感，Mei也特別提到，因為現在有點年紀了，代謝變慢，她還會搭配些幫助代謝的保健食品，來加速體內熱量燃燒。

家庭主婦最適合的瘦身法

看到女明星的瘦身法，請不要想說一定都很難達成，或是要借助各種外力幫忙（大家都是人啊～）或是說出，人家是藝人哪需要做家事？NO！Mei身為3個孩子的媽，許多事情還是親力親為，像是煮三餐的時候，她就會先煮好家人的，將自己的拿出來另外調味，有時候晚餐就是兩片雞胸肉配蛋花湯，至於運動方式，恰好是因為她兒子正處在非常好動的年紀，光是跟著他跑就已滿頭大汗了，若還有體力，才會在家也能玩健身環來讓自己動起來。

瘦下來後也要注意維持

在短短3個月內就從7字頭體重來到現在的50出頭，Mei自從瘦下來後也近1年的時間，維持良好體態的她（中間還有陸陸續續變瘦！）就分享，基本上她現在還是維持以「鹽類調味」為主的飲食習慣，碰上吃大餐的日子，後續兩天就讓自己吃更清淡點使身體好好代謝。

變瘦後，最大的改變是這個！

瘦下來後最大的改變，就是所有的親友、網友都開始誇獎她很美！「當聽到別人說：『你瘦了』真的會帶給人滿滿虛榮心！」那些說多苦就有多苦的減重生活有如浮雲，一切都值得了，必須說，小編懂，小編真的懂，因為Mei在講這件事情時，即便隔著口罩還是可以感受到她的擋不住的笑意，必須說，下次大家看到Mei po新的照片，請一定要到下面留言讚美她！然後當你發現身邊朋友瘦身有點小小的改變，也要浮誇的誇獎對方，因為一句小小的鼓勵，都會成為他的滿滿動力。

同場加映：肚腩水桶腰｜韓素人實測2個簡易骨盆運動 只需20天腰圍減少10cm（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

同場加映：168減肥簡易版「1410輕斷食」 4大關鍵日食10小時WFH亦能輕鬆瘦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

延伸閱讀：

產後一個月身材神恢復！王思佳曬少女腰被狂讚：美死！３個減肥好習慣像沒生過

【本文獲「TVBS」授權轉載。】