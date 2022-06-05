世界級凍齡術：55歲「婆婆級」美魔女3秘訣　讓視覺年齡保持20歲

人到了一定年紀就會面臨皺紋增生、肌膚鬆弛等老化問題找上門，但在印尼有位「奶奶」實際年齡55歲看起來卻只有20歲！



凍齡顏值在網上掀起熱議，更吸粉上萬人次關注，熱愛在社群媒體上分享生活的她也大方公開年輕秘訣，現在就一起來看看吧～

來看看55歲「婆婆級」美魔女的年輕秘訣。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

凍齡狀態太驚人，母子常被誤認情侶

現年55歲的印尼企業家Puspa Dewi 有著少女般彈嫩透亮臉蛋、一雙水汪汪大眼和時髦穿搭視覺年齡看起來只有20歲，加上常與兒子勾手逛街被不少人誤認成情侶，甚至帶孫子出門被誤認成孩子的媽，讓她哭笑不得，而50歲生日時Puspa Dewi 在個人社群分享慶生照，因「凍齡」外貌火速走紅，至今累積50多萬粉絲關注，儼然成為網路紅人。

大曬對比照證明0加工

對於Puspa Dewi 如此逆齡的狀態，有不少網民猜測是不是有做醫美手術維持，而面對這些質疑Puspa Dewi 霸氣曬出今昔對比照做回應，力證自己0加工，但與老公的今昔對比合照上，卻明顯看出只有丈夫深受歲月影響，反而是Puspa Dewi 有越活越年輕趨勢，讓觀眾紛紛敲碗求凍齡秘訣。

同場加映：整容級減肥實例：38歲大媽半年激減33公斤 8個日常習慣逆齡回春（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

三個年輕秘訣

面對大眾的疑問，Puspa Dewi 拍成影片大方揭秘，分享自己的保養全靠這三招：

運動

Puspa Dewi 平時就有運動習慣，項目也非常廣泛包含舉啞鈴、跑步、瑜伽、有氧舞蹈，此外她也常將自己熱舞的片段放到抖音上分享，透過不同運動訓練不同肌群，藉以保持窈窕、0贅肉體態，甚至還練出「馬甲線」！

飲食

身為健康顧問公司創辦人，Puspa Dewi 本身就相當重視健康飲食，也研發出多套營養菜單，她也常透過影片跟觀眾分享飲食建議，包含多攝取低脂、高蛋白和適量碳水化合物。

心境

除了外在保養，Puspa Dewi提到「保持內心年輕」也是凍齡的關鍵，不因年紀增長而陷入負面，反而是積極在生活中取得平衡，工作、家庭、個人興趣都兼顧到，將生活填滿自己所愛，自然而然就會快樂、心境就會正向，反映在臉上的歲月痕跡也會減少。

延伸閱讀：

不用辛苦做高強度運動！想瘦下半身只要4分鐘，日本舞蹈家授「激瘦地板動作」

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】