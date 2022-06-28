瘦腿運動｜大熱「120秒瘦身椅子操」　3招在家輕鬆瘦腿練翹臀

【瘦腿運動｜120秒瘦身椅子操】常有人笑指「夏天為大地帶來美腿」，因為在炎熱天氣的逼使下換上短褲或短裙更加清爽涼快。不少女生為了展示更完美的雙腿線條與翹臀而努力做運動，近日便有一個大熱的「120秒瘦身椅子操」非常適合想改善下身線條的女生鍛煉，在家便能輕鬆做到，馬上學習一下吧！



「120秒瘦身椅子操」有效改善鬆弛下垂的臀部，把臀部練成緊實圓潤的蜜桃臀，同時還有瘦腿功效！假如家中有高腳凳，可以當作運動工具使用。如果沒有也沒關係，不用為了「120秒瘦身椅子操」而特意購買高腳凳，可以使用類似的椅子或是在沙發邊以及床邊進行「120秒瘦身椅子操」也可以，效果也不會相差太遠！

【瘦腿運動】120秒瘦身椅子操｜單腿後抬

首先將上半身完全趴在椅子上或是床上，然後右腿向後伸，右腳尖貼地，左腿以臀部主導發力帶動往上抬，呼氣時抬腿，吸氣時放下，在抬至最高處時繃緊臀部1秒，重複10次。然後換邊左腿向後伸，右腿向上抬，同樣重複10次。大腿後側有酸感屬正常情況，不用太擔心。

【瘦腿運動】120秒瘦身椅子操｜俯卧鷹式

同樣趴在椅子上或是床上，這次打開雙腿略比肩寬，然後同時向上抬，應先以臀部發力再帶動雙腿向上抬，沿臀大肌走向發力，雙腿不用完全伸直，必須感受到由臀部主導發力才有效，重複10次。

【120秒瘦身椅子操】同樣趴在椅子上或是床上，這次打開雙腿略比肩寬。（Red@Nikko大寧）

【120秒瘦身椅子操】然後同時向上抬，應先以臀部發力再帶動雙腿向上抬，沿臀大肌走向發力。（Red@Nikko大寧）

【瘦腿運動】120秒瘦身椅子操｜蛙式上抬

保持趴在椅子上或是床上的動作，雙腳腳掌合十做出青蛙腿，然後往上抬，同樣也是臀部先發力再帶動雙腿往上抬，可以用手摸臀部感受發力位置，在抬至最高處時繃緊臀部1秒，重複10次。

【120秒瘦身椅子操】雙腳腳掌合十做出青蛙腿。（Red@Nikko大寧）

【120秒瘦身椅子操】然後往上抬，同樣也是臀部先發力再帶動雙腿往上抬。（Red@Nikko大寧）

是不是非常簡單呢？「120秒瘦身椅子操」在家也能做到，還可以把手機放在地上，一邊「煲劇」一邊鍛練身體，運動的時間便會不知不覺過去。以上3組動作循環做4次效果加倍，而且切記不要只在乎追求動作次數，而是要確保發力點與動作完全正確，否則做再多次的錯誤動作也不會有效果，更有可能會受傷！