做運動減肥跌磅慢？9個Tips助你加速燃燒脂肪　咖啡愛好者有福了

你有規律運動的習慣嗎？或者你想開始嘗試新的運動計畫呢？妞編輯整理了關於運動你一定要知道的小細節，還有一些更快速燃燒卡路里的小技巧，一起來試看看吧！



想讓健身更有效率嗎？這9個方法可以幫助快速燃燒卡路里！！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

1.運動前來杯咖啡

適量的咖啡因可以幫助提高你的肌耐力、肌力和速度。研究顯示體重每公斤攝取一毫克的咖啡因就足夠，例如體重60公斤的婦女可以攝取60毫克咖啡因（約140ml的咖啡）。

2.運動的時間不要間隔過久或過度集中

健身和減重是長久持續的功課。想在短期內迅速獲得健身效果，所以安排了超密集的運動計畫，或者常常三天打魚兩天曬網，想起時才去做的話，都沒有辦法真正達到長久的體態健康。規律的訓練時間可以漸漸提高你的新陳代謝率，將身體狀態維持得更穩定，也不容易輕易復胖喔！

3.早上運動吧！

醫學研究表示，清晨是一天之中能夠消耗最多熱量的時間。此時你幾乎是空腹狀態，可以大量燃燒平時儲存的脂肪，而較少消耗肌肉能量，不過建議還是要吃些少量的早餐再開始運動，你的肌肉才有能量喔！

清晨健身的好處實在太多啦！不但空氣好，人車少，也讓你早早起床釋放壓力，帶著滿滿的好精神和好氣色出門上學上班，自信地面對一天的挑戰！

同場加映：整容級減肥實例：38歲大媽半年激減33公斤 8個日常習慣逆齡回春（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

4.結伴運動更有動力

就像念書時會找朋友固定時間上圖書館一樣，完成一項需要長期規律實施的運動計畫時，找一個時間配合的好友一起行動、互相監督。或者你們也可以做良性競爭，在不過度運動的前提下，訂一個期限比賽看看誰減掉最多體重，這是妞編輯身邊許多幸福肥的情侶朋友很喜歡的小比賽。現在就打電話給朋友或情人吧！一起變健康也能更增進你們的感情！

5.漸漸增長運動時間

開始運動計畫後，每隔一兩週試著慢慢增加五分鐘時間或運動強度，讓自己的身體隨時迎接更大一點的挑戰。人類的身體有著無限的潛力，你會驚喜地發現原來自己的體力和毅力可以一點一點慢慢進步，其中的成就感會是很大的鼓勵唷！

6.運動完補充適量蛋白質

很多人害怕一運動完就吃東西，熱量吸收更快。其實剛運動完時，肌肉代謝率很高，此時多補充高蛋白食品，如無糖豆漿、白肉、蛋，可以修復運動時鍛鍊得很疲累的肌肉，對身體的保健有很大的助益。不過習慣晚上運動的妞妞們，可以簡單喝杯豆漿並只吃點清淡的食物就好，睡前幾小時吃太飽很傷胃喔！

7.補充水分最重要！

肌肉中約70到80％的重量是水分，水也是調節體溫的重要物質。運動過程中若沒有適度補充水分，肌肉在脫水狀態下無法發揮正常的潛力，也很容易讓身體機能變得不穩定，嚴重的話也會造成中暑。絕對不能忽視喝水這個小動作！

8.變換運動項目

同一種運動持續久了容易厭倦，可以規畫有氧或無氧運動的時間，多嘗試不同的運動類型，也許會意外找到很多喜歡的項目呢！

9.透過高科技輔助提升運動效果

現在女孩追求的已經不只是瘦，更想擁有好看的線條，所以除了控制飲食與各種運動外還需要有專業的教練較能正確鍛鍊好體態，因此透過一些高科技儀器輔助，加速達到目標的方式也是未來的健身趨勢，像是德國的ZField肌力塑就可鎖定在意的腹部、臀部、腿部、手臂肌肉，運用高頻磁感技術觸發身體的運動神經元，聽說30分鐘就可達到36000次肌肉收縮，不僅幫助增加肌肉量，還可以讓健身運動效果更好，平時忙碌無法天天健身的妞妞們或許也可以試試看！

以上的小技巧你都學會了嗎？近幾年民眾越來越重視規律的運動，要找到一起健身的夥伴也更容易了！妞妞們如果想要擁有良好的體態，也很推薦學習瑜珈或是睡前做簡單的伸展活動，沐浴後好好按摩一下肌肉也是好方法。祝大家都鍛鍊出健康勻稱的身材和滿滿的自信心喔！

延伸閱讀：

沒洗頭小心成防疫破口！皮膚科醫師分享「疫情性頭皮」常見症狀，洗髮精應該這樣挑

讓毛躁髮乖乖聽話！專家傳授3步驟梳出天使光圈柔順髮，凱特王妃御用梳台灣也買得到

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】