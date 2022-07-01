日本爆紅水煮蛋減肥法　食全熟雞蛋8日勁減8kg　當零食亦有助瘦身

不論是減肥或健身，蛋白質補充都是非常重要的，大多數人會選擇雞胸肉，第二常見的則是雞蛋。



近年來「水煮蛋瘦身法」在日本爆紅，前職棒選手門田博光親試後8天狂瘦8公斤，日妞們也開始群起效法，重點是超簡單又不用挨餓，再懶都能夠做到！

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日妞都在熱捧的「水煮蛋瘦身」

雞蛋富含鉀、鈉、鎂、磷等豐富營養，還是優質蛋白質的代表，價格親民又容易取得，料理方式百變不會膩，每天食用1、2顆雞蛋就能滿足人體所需必需胺基酸，堪稱是人人家中必備的補給品。近年來日本更吹起「水煮蛋瘦身風」，門田博光靠著三餐只吃水煮蛋，8天內就瘦了整整8公斤，讓不少妞妞們心動不已。

只要替換早餐就有神奇效果

不過這個方法稍微有些激烈，其實只要是用水煮蛋替代一般日常飲食，就能有效減重，不用餐餐都吃蛋啦！最簡單的方法就是把早餐替換成1到2顆水煮蛋，另外兩餐將肉和白飯的量減少一點，就能降低熱量無痛減重，有日本網友親試把水煮蛋當早餐吃，10天內就瘦了2公斤。另外，嘴饞時也可以用蛋代替零食，同樣也有助減肥喔。

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「全熟蛋」瘦更快

水煮蛋瘦身還有一個小撇步，就是記得要吃「全熟蛋」。很多人就愛半熟蛋軟嫩的口感，但這對減肥來說可不是好事，因為半生不熟的蛋很容易就被消化完了，也吃完不久你可能又餓啦！如果煮成固體的全熟蛋，飽足感相對較高，才能有效克制食慾，所以瘦身期就先忍忍吧！

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