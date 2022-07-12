豐胸飲食4大重點　好脂肪、蛋白質不能少　甜酒釀也助胸部2次發育

許多女生擔心瘦身總是瘦到胸，或亂吃豐胸藥品，但不只胸部沒變大，反而還傷身。其實豐胸可以從日常飲食達到效果，以下4個飲食重點有助於長胸部，看起來更加豐滿、堅挺。快揪姐妹們一起來看看~



過了青春期，仍可藉由飲食幫助胸部up up

胸部主要是由乳腺、脂肪及胸肌所組成，10～14歲的青春期是胸部主要發育的時間，而青春期後18～20歲便會逐漸停止，但還是可以藉由飲食調整，打造出渾圓美胸。

豐胸飲食4大重點，發育期後亦能透過飲食和運動幫助塑造渾圓美胸！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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飲食重點一：吃好油

胸部有2/3是由脂肪組成，所以適量補充油脂很重要，建議可選擇像是桃核等堅果，增加優質脂肪攝取外，同時富含蛋白質、礦物質和維他命群，也能美顏潤膚。補充植化素及微量元素，如：三文魚、吞拿魚、鯖魚等魚類也是補充Omega-3脂肪酸很好的來源，每週可以吃1～2次魚類。

飲食重點二：適量補充「鋅」

鋅能夠幫助荷爾蒙分泌，也有助於肌膚生長、維持彈性，像是生蠔、蝦等海鮮類，能夠促進乳泡（乳房內的組織）漲大，達到豐胸效果，也可多吃南瓜籽這類含鋅量較豐富的食物。

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飲食重點三：膠原蛋白

多吃蔬果適量補充維生素C，能幫助膠原蛋白的形成、且具有抗氧化作用，而維生素C含量最多的蔬果有糯米椒、紅心、珍珠番石榴、釋迦、金黃奇異果、士多啤梨、木瓜等。

飲食重點四：運動搭配優質蛋白質

運動及按摩能夠幫助胸部堅挺，再搭配豆魚蛋肉類等食物補充優質蛋白質，幫助肌肉生長，使胸部更堅挺。雞蛋肯定是最佳蛋白質來源，豐富的胺基酸含量有利人體的生長。黃豆則含有豐富的蛋白質和卵磷脂，更含有植物雌激素「大豆異黃酮類」，能夠有效提高體內雌激素。還有甜酒釀，用糯米加入酒藥發酵，含有醣化酵素，是天然的荷爾蒙，也同樣有助乳房生長及發育喔！

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