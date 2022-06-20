女星實測貓式伸展月輕4kg、腰圍-10cm　每晚學貓伸懶腰減走大肚腩

最近滑小紅書，會發現很多人分享「貓式」伸展，號稱每天睡前只做這動作，短短一周肥肚就消風了！



原來，是之前有個日本節目《スタードラフト会議》邀請了女星岡本麻里進行了實測。沒想到，一個月後腰圍減了10cm，體重竟然也掉了4公斤，而掀起討論！

這麼簡單的剷除肥肚肉的方法，又怎麼可以不分享給大家呢？現在，立刻往下看。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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日本女星實測！月減3.9公斤

在沒有飲食限制的情況下，女星岡本麻裡只多了每天睡前10次的貓式伸展，結果一個月後，腰圍從68cm減到58cm，不僅僅少了10cm，重也從48.5kg降至44.6kg，輕鬆減掉3.9公斤！想想~只要每晚睡前在軟軟床墊上，像貓一樣伸懶腰，除了瘦小腹之外，還能加強核心肌群、緩緊繃的背部肌肉，甚至對於改善脹氣、便秘問題也非常有感，幹嘛不做呢～從今天開始~就動起來吧！

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吐氣時，收腹拱背

Step1.跪地，雙腿打開約2個拳頭的距離，雙手打開與肩同寬，手掌打開與肩同寬，手臂要跟地面成直角！背部和頭部維持在同一水平，千萬不要壓腰！

Step２.接著，慢慢吐氣，同時腹部慢慢往內收、背部緩緩拱起，然後停止呼吸9秒鐘。吸氣時動作要保持視線朝下，就像貓咪受驚時的姿勢一樣！

吸氣時，往前伸展

Step3.接著，要向貓咪伸懶腰一樣，呼氣時候，雙手緩緩向前滑動伸展，慢慢把背部、肚子往下、臀部往上，胸部要往地面貼近，並維持姿勢9秒。

Step４.9秒後，再回到step1的預備姿勢，這樣算一次。每晚，重複動作10次，就能夠輕鬆剷除肥肚肚啦~

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