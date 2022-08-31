小禎體脂僅14․8%　超狂餐單曝光：不吃不會瘦！3大零贅肉健身秘訣

演藝圈「瘦身勵志代表」小禎找回比模特兒時期更結實的身材，從體脂41%一路降到13.5%，至今則維持在14.8%剛剛好的數字，每每秀出精壯的六塊肌總是讓粉絲嘆為觀止。



近日她也公開自己的超狂便當，強調「不吃不會瘦」，更鬆口吐露「瘦爆人生」重練秘訣！

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不吃絕對不會瘦

「不要再叫我多吃點了！我吃很多！」小禎近日在社群上大方公開自己一餐的便當，標準三菜一主食的便當，配上飲品、炸小點和湯品，份量不算少。她強調，因為自己已經瘦下來了，現在才可以隨心所欲地挑選想吃的東西，但如果還在努力瘦身當中，就不要照著這樣吃，要吃得乾淨、要吃得標準，因為她也是曾經這樣苦過來的！但不吃是絕對不可能瘦的！

小禎「瘦爆人生」祕訣

身高173公分的小禎，自2017年開始認真瘦身，現在則保持54.5公斤、骨骼肌肉重25.4、體脂肪率14.8%的完美體態。她近日發文透露，維持這樣的身材已經快一年，秘訣就是沒事就泡在健身房，三大重點努力運動、勤勞運動、好好吃就是最大的秘訣，沒有其他捷徑。

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「聰明飲食」好好吃

小禎好好吃、好好管理體脂的關鍵，在於三大原則的「聰明飲食」。第一，選對的食物吃，例如原型食物，營養更完整，不用挨餓也能瘦。第二，適度放鬆，甜食、炸物可以吃但份量克制，瘦身千萬不能只靠意志力，意志力消退後對美食需求的反撲更可怕。最後，記得要吃好的油脂，像是橄欖油、牛油果、魚油和苦茶油，還有葵花油、花生油、椰子油等植物油都是不錯的選擇。

3招運動在家也能瘦

想和小禎一樣甩肉狂瘦，先從她示範過的瘦身動作開始做起。第一，「地表最強燃脂動作」之一的開合跳，每次20下，一天分時段做到500下，成效會十分驚人。再來，鍛鍊上腹部為主的「抬腿捲腹」，仰臥平躺，背部緊貼地面，手放在頭部後方，不可十指交叉緊扣。小腿抬高，大腿垂直於地面，膝蓋彎成90度。呼氣時，緩緩將頭部儘量抬高，吸氣時，緩緩放低並回到起始姿勢。每組20∼30下，每次4組，每天認真練習就能打造緊實優美的馬甲線。

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放鬆伸展很重要

最後則可以用瑜珈中的「鴿式」進行伸展放鬆，將左膝蓋彎曲放在身體前側，與左手對齊，右腿往後盡量伸直，膝蓋和腿部貼地，上半身向前延伸，接著向下碰到地面慢慢舒展，維持2至5分鐘，左右各一組即可。

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