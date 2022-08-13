減肥｜6種無糖茶越飲越瘦　白茶抗氧化強、薄荷茶能分解體內脂肪

多喝水絕對是瘦身的標配，可以幫助排毒又能消水腫。



但許多人討厭喝無色無味的白開水，常常會以茶作為替代選擇，淡淡茶香比水好入口多了，而且只要喝對茶，也能降低身體「變胖」的能力，不過記得要喝無糖的喔！

小編整理出推薦六種茶飲，讓你喝得開心，還能越來越健康！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 綠茶

綠茶肯定許多人飯後的飲料選擇吧！不僅去油解膩，綠茶中的兒茶素可抑制腸道內澱粉分解酵素的活性，降低腸道吸收葡萄糖的速度，因此能減緩飯後血糖上升。兒茶素也有抑制脂肪組織增生、促進細胞代謝，有效降低脂肪堆積。

2. 南非國寶茶

這是近年很流行的一種草本茶，在早上喝可以幫助排便，因為茶裡富含鎂元素，可增加腸內水分，幫助排便順利。在飯前30分鐘飲用，不僅無卡路里，多喝無負擔，也因為含有兒茶素，能抑制脂肪吸收，同樣能達到瘦身的效果。

3. 烏龍茶

烏龍茶大概也是許多人的心頭好吧！因為茶裡富含皂素，可防止吸收油脂，並快速地排出體外，而多酚又能分解脂肪，吃飯時搭配也是不錯的選擇，另外，茶的顏色越深，多酚類也含量越高喔。

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4. 白茶

白茶採用的是最自然的制茶方法，選用白毫特多的新鮮茶葉，放置在通風透光的室內自然萎凋後曬乾、烘乾，所以白茶保留最多原有的營養成分，不僅抗氧化劑的含量最多，多酚含量更是綠茶的三倍。白茶既能促進脂肪分解，也能防止脂肪形成，夏天喝也能清熱解毒、降火、醒神明目。

5. 普洱茶

普洱茶也同樣具有去油解的效果，根據研究指出，普洱茶可抑制肝臟膽固醇合成，並能有效降低血漿中的膽固醇、三酸甘油酯和游離脂肪酸，增加糞便中的膽固醇排除量，同時抑制低密度脂蛋白（LDL）氧化。而很多人喝了普洱茶後，糞便變軟，正是因為裡面的油脂含量高，雖然吃多但身體不吸收，自然就能達到維持體重、減肥的效果。

6. 薄荷茶

夏天最適合來杯清涼又舒爽的薄荷茶！它有助降低食慾，且薄荷醇也能加速體內代謝、排除腸胃道毒素，而單寧酸的成分，可抗癌、抗氧化、抗菌，針對動脈硬化、高血壓、降低膽固醇都有效用，此外也能預防肥胖、分解體內脂肪。

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