張鈞甯纖細筆直長腿養成大法　3動作1道具滾走蘿蔔腿、粗壯水腫腳

長時間久坐、久站甚至穿高鞋、不正確的運動方式，都是讓你養出蘿蔔腿的關鍵原因！很懂養身、保養的張鈞甯疫情期間在家休息也沒閒著，近日更不藏私地在社群上分享自己的美腿按摩術！



超簡單三步驟，就能舒緩運動後的緊繃、肌肉腿，甚至這一招還能改善你的泡泡水腫腿～女孩們還不快快抓緊夏天的尾巴，跟著女神養成仙女腿去海邊大秀身材啦！

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養身按摩小道具隨身帶！

強檔好戲接連不斷的張鈞甯，從偶像劇演到大螢幕，精湛的演技更在前陣子的熱播電影《緝魂》中備受討論！而私底下的她，不只工作認真，對於身材的維持、養生也很講究～她就曾笑著分享，自己每每外出工作行李箱內一定會準備大量維他命、痠痛貼布，甚至還會隨身攜帶按摩棒、刮痧板以因應體態的痠痛、水腫問題！近日張鈞甯還貼心地在社群上親授「美腿按摩術」，同樣也有瘦腿需求的女孩快快學起來！

超模級美腿這樣練！

蘿蔔腿、肌肉舒緩靠這招

多數女生都有穿高跟鞋的習慣，甚至因為久站、運動方式不對不小心就養出了蘿蔔腿～面對肌肉發達的蘿蔔腿，張鈞甯提醒，在使用滾筒按摩上記得 「要左右滾動，而非前後滾動 」！原因在於腿肌肉是直條形，以橫向滾動肌肉才能有效鬆開緊繃的肌群。除了雙手撐地、單腳滾動按摩之外，想要加強力度的，也可以雙腿交叉堆疊加壓按摩會更有感喔！

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慢跑、久站後雕塑腿型

你可能會想，明明有規律的運動習慣，但怎麼雙腿線條總是瘦不下來呢？原因在於你運動後的雕塑、舒緩沒有做確實！張鈞甯提到，像是慢跑、運動後大腿腿前中後側肌肉很容易痠痛、生長地太過發達，這時就可以搭配滾筒局部加強按摩～首先雙手撐地以平板撐的姿勢將大腿倚靠在滾筒上前後滾動；接著側臥以單手肘撐地，大腿外側倚靠滾筒前後滾動，同樣地也可以雙腿堆疊加強鍛鍊。

膝蓋減壓、遠離水腫泡泡腿

最後一招也是許多水腫、泡泡腿的救星！多數人的腿部脂肪、浮腫都會顯露在大腿內側與後側部位，一不小心就會看起來雙腿肥短又粗壯～針對這點張鈞甯強調，在使用滾筒按摩時，首先首以將雙手撐地單腳舉起以單腿大腿後側倚靠滾筒，接著從膝蓋處向上滾；第二步以大字形趴臥，雙手撐地利用滾筒按摩大腿內側肌肉上下來回滾動。這招除了能改善大腿後側、內側的拜拜肉，也能藉此舒緩運動後膝蓋的酸軟不適。

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