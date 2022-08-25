減肥｜不節食不運動憑8大飲食原則　無痛減走40kg刮出纖瘦大長腿

台灣髮神吳依霖那雙逆天美腿和好身材，真的是堅持才有的！她自爆體重曾飆到90公斤，後來上電視節目常被說很「大隻」，才開始注意自己的體態！



現在成功瘦到51公斤的她，沒靠節食、吃減肥藥甚至是運動，怎麼辦到？吳依霖老師靠著「8招無痛瘦身法」，趕快跟著學！



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8招無痛瘦身法

1. 想有逆天美腿，每天要花40分鐘刮腿

吳依霖老師曾在粉專寫下：說個實話，我的腿，真的是死命堅持來的。曾經，很羨慕心湄姐那雙無敵的美腿，有一天，我跟心湄姐說，我想要瘦到腿跟你一樣細，心湄姐回我，她的腿是天生的，我應該讓自己的腿均勻、有線條、不腫脹為主。

工作關係，幾乎整天都站著的吳依霖老師，一開始是想讓腿放鬆才開始刷腿，後來進階到每天洗澡完，會認真花30~40分鐘按摩浮腫的雙腿，用刮盤搭配生薑精油和按摩油促進循環，從腳踝開始，內側由下往上，外側由上往下按到發熱，小腿接膝蓋也不能放過喔！

除了小腿之外，甚至更加碼用從頭刷到底，像是耳後、掰掰袖和副乳，容易有氣結的部位，都可以順著身體線條往下刷，幫助老廢物質才能排出身體，自然代謝也會好，身型線條也更好了。想想，即使每天都很忙，還是認真刮腿、刮身體的髮神，難怪雙腿越來越逆天、身材身材曲線更完美！

2. 想瘦，先搞懂自己體質&過敏原

吳依霖老師建議，想要成功瘦下來，真的要先搞清楚自己屬於什麼體質，如果可以的話先去檢測自己的過敏原，這樣吃東西時才能知道該避開那些吃了會讓身體有負擔的食物！像前兩年她就先驗過自己的過敏原，才知道原來自己對水餃皮、番石榴、番茄等食物會過敏，近一年還去看中醫調身體，她說一定要先了解自己體質，才能對症下藥，千萬不要胡亂跟風減肥方法。

3.了解體質後，開始改變飲食方式

透露瘦身有成的關鍵，是飲食的調整！吳依霖說最大的改變就是她開始吃白米飯了！她一次會先煮好一周的份量，將白米2杯、無糖燕麥2杯跟五穀米4杯混合一起煮，一天就吃一碗的量。以前幾乎不吃早餐的她，因為有低血糖跟貧血的問題，加上工作時需要很大的體能，中醫師建議她早餐就先吃肉，不吃牛羊的她，主要是自己滷雞腿或是搭配花椒麻雞腿肉。吳依霖強調，她並沒有刻意減肥，現在反而吃的比以前多，只是了解自己體質後，更懂得挑選對的食材吃，身體就不會有過多負擔。

三餐菜單這樣吃

早餐：中藥茶（中醫依個人體質所調配）、滷雞腿肉、兩顆茶葉蛋（只吃蛋白）、一杯咖啡

午餐：一碗飯（白米+燕麥+五穀米）、海鮮類

晚餐：蔬菜炒肉，但不吃含水分太多的蔬菜

4. 加工食品不能晚上吃，過六不進食

除非晚上有應酬，否則她都會盡量在六點前將晚餐吃完，平常多自己下廚，晚餐可能會是菠菜炒肉絲加米酒調味，或是菰炒瘦肉，就算是減肥餐也是色香味俱全，吳依霖說其實這樣吃一盤就很有飽足感，晚上也不會有飢餓感，更是不可能會吃宵夜，但是白菜、蕹菜和小白菜要避開晚上吃。她也提醒，加工食品項是貢丸、豆乾、魚皮餃等都不要在晚上吃，真的想吃解饞請放在中午吃，因到了一定年紀代謝會變慢，晚上吃這些都會囤積在體內。

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5. 吃外食掌握前3後3原則

如果晚餐有飯局，吳依霖老師說她都會掌握前3後3的吃飯原則，就是只吃前三道，沙律、湯跟一點點主餐，後3道就會打包帶回家。如果是外食吃便當，就盡量避開飯上有淋醬的地方吃，她會先吃蛋、再來吃肉、青菜，最後吃一點飯，而像是素豆乾這種過度加工的食品她則完全不碰。

6. 不忌口，但絕對不能「吃到撐」

吳依霖老師分享從瘦下來到現在能一直維持不復胖，最重要的關鍵是她吃飯絕對不會「吃到撐」，像是以前可能很餓，就會把整個便當全吃光，但現在即使餓，也只吃一半，有吃飽就好！她說減肥時可以都吃不需要忌口，但一定要給自己一個觀念就是「有吃到就好」，像吃飯時她會先用湯匙舀想吃的菜在自己的盤子裡，而不是邊吃邊夾菜，這樣很容易不自覺吃下過量，舉例來說，今天有五道菜，先把想要吃的用湯匙舀在盤子裡，如果特別喜歡吃某道菜，那頂多就舀個兩湯匙，既能滿足口腹之慾，又不用擔心會吃過多。

7. 偏愛喝熱飲，甜食類都不碰

對甜食沒有好感的吳依霖老師，她說從以前就不碰甜食，餅乾零食類也不吃，現在就連水果也幾乎不碰，喜歡喝熱飲的她，還請中醫師針對她的體質幫她調配茶包，每天起床後會先泡一杯熱茶來喝，一整天下來想喝茶時都喝這個，也會再另外喝溫開水，冰飲類幾乎不碰，除非偶爾吃pizza口渴想喝一點才會碰，但頻率也是很低。

8. 高熱量食物聰明分配吃

吳依霖說就算是減肥期，吃東西也不要給自己太大壓力，還是要吃的開心，像她除非是會過敏的或是本身不敢吃的才沒碰，否則就是掌握有吃到就好的原則就OK！像炸雞跟麻辣鍋都是她的愛，炸雞她一個禮拜吃一次，每次吃兩塊，連皮都吃，會選在下午三四點時吃，麻辣鍋則是一個月可以吃一次，因為很愛喝湯，所以就選湯底比較不鹹的，趁第一輪煮起來時會先喝兩碗，每喝一碗就喝一杯水，接著就吃肉，再來吃自己愛的料像是芋頭、米血糕，滿足口腹之慾。

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