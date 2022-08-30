10秒超簡易包包頭教學　平常只是漏掉這個小撇步？

【包包頭教學︳丸子頭綁法】日本人非常著重儀容外觀，對日本女性來說，化妝和綁頭髮是對他人的基本禮儀和尊重。日本髮型網站「LALA」蒐集全日不同髮型師設計的頭髮造型，並分享箇中竅門，讓手殘女也可以輕鬆掌握綁頭髮的技巧。包包頭 (丸子頭) 是一個看似簡單方便，綁起來卻困難重重的髮型。頭髮過短，綁起來的包包頭很容易變得鬆散；相反頭髮過長，剩下的髮尾又不知道該怎麼處理。但是原來只需要一、兩個簡單的小撇步，這些通通都不成問題！



【包包頭教學︳丸子頭綁法】1 長髮包包頭

【包包頭教學︳丸子頭綁法】 長髮包包頭完成圖（IG @lala_updo）

我們先由比較容易處理的長髮綁法開始，像綁馬尾一樣用橡皮圈將頭髮綁起，第二或三圈的時候（視乎個人髮量）不要把整條馬尾拉出來，這時後腦頭髮應該會呈一個「波形」狀態。不過剩下的頭髮還是會過長，這時要把它再包覆剛才的「波形」一遍，然後綁起來，這樣長度就剛剛好了。

【包包頭教學︳丸子頭綁法】2 中長髮包包頭

【包包頭教學︳丸子頭綁法】中長髮包包頭完成圖（IG @lala_updo）

同樣屬於比較長的頭髮，我們可以多做一些變化。在綁低包包頭的時候，開頭做法跟上面一樣，綁到第二或三圈的時候不要把整條馬尾拉出來，剩下沒有綁過橡皮圈的頭髮移至向下的位置，分開兩束，各自扭，然後圍繞剛才弄好的波波，綁在一起，就會有用頭髮當橡皮圈的效果。

【包包頭教學︳丸子頭綁法】3 及肩中髮包包頭

【包包頭教學︳丸子頭綁法】及肩中髮包包頭完成圖（IG @lala_updo）

把頭髮分成3束，旁邊兩束分別佔整頭髮量的四分之一左右。把中間的頭髮綁起來，綁到第二圈的時候不要把整條馬尾拉出來，形成球狀。將左邊那束頭髮往右擺，右邊的頭髮往左擺。拿另一條橡皮圈綁好就完成了。

【包包頭教學︳丸子頭綁法】4 不及肩中短髮包包頭

【包包頭教學︳丸子頭綁法】不及肩中短髮包包頭完成圖（IG @lala_updo）

綁一條低馬尾，在中間挖一個洞，把低馬尾由外而內，上而下塞進洞口裡面，然後綁成一顆球。

【包包頭教學︳丸子頭綁法】綁一條低馬尾，在中間挖一個洞。（IG @lala_updo）

【包包頭教學︳丸子頭綁法】5 短髮包包頭

【包包頭教學︳丸子頭綁法】挖一個洞，把小馬尾由外而內，下而上塞上去。（IG @lala_updo）

拿起由頭頂往下三分之二的頭髮，輕輕綁起來或夾住。下面的頭髮獨自綁成小馬尾，然後再中間挖一個洞，把小馬尾由外而內，下而上塞上去，小馬尾非常短，所以會倒轉垂直向上固定在那裡。將上面那三分之二的頭髮重新梳好綁成球狀，短髮包包頭就完成了！下面比較短的頭髮也不會掉出來。