上交叉綜合症︳煲劇、滑IG易有頸椎病　舉高雙手才睡得舒服？

上交叉綜合症︳平常睡覺的時候，你是否曾經覺得舉高雙手才會睡得比較舒服？甚至睡醒之後發現自己是舉高雙手的？這個姿勢看似沒什麼，卻有可能是頸椎病的先兆。都市人工作忙碌，閒暇做自己喜歡事情的時間不多，辦公室女性可能會利用上下班乘車的時間在手機裡「煲劇」、傳訊息，經常頭向前傾會影響頸椎問題，這些習慣更可能成為了「上交叉綜合症」的元兇。



舉高雙手才睡得舒服可能是頸椎病的先兆。（Getty Image）

滑IG、打遊戲等等的確能放鬆心情，但是不難發現，不論在白天工作，還是空餘時間，我們都是頭向前伸、肩膀聳起和彎著後腰背的。頭部本身就有一定重量，頭向前傾會大大加重頸部的負擔。電視節目《快樂長門人》中，註冊物理治療師Tony曾表示，一旦習慣了這種姿勢，長久以來會使肩頸肌肉酸痛、拉扯的感覺，甚至延伸至頭部或向下至腰部，我們稱之為「上交叉綜合症」。

上交叉綜合症一般的病徵是肩頸肌肉酸痛，寒背、圓肩和頭部前傾。（《單戀原聲帶》劇照）

在這個科技發達的社會，跟隨電子化的步伐無可避免。很多二十多歲的年輕人也會患上不同類型、不同程度的都市病，譬如：上述的上交叉綜合症、腕管綜合症、彈弓手指、黃斑病變等等。Tony指「上交叉綜合症」是肌肉不平衡，患者通常在胸口和上肩頸位置比較繃緊，前方頸部深層肌肉及後背肌群較弱。一般的病徵是肩頸肌肉酸痛，寒背、圓肩和頭部前傾。

如果症狀輕微可以用瑜伽、拉筋、按摩等伸展運動紓緩。（Getty Image）

「1方法」檢測頸椎健康？

台灣醫師林頌凱在《不開刀，治頸椎》中提及，有一個很簡單的方式，可以自我檢測頸椎健康。只要把手舉起來，做類似投降的動作，感受身體是否會特別舒服，還有睡醒的時候發現自己的手不經意放頭上面，就應多加留意頸椎健康了。因為睡覺時人體會自動找到舒服的姿勢，在手舉高的姿勢下，才能放鬆臂神經叢，以及背後的斜方肌、提肩胛肌，可能是頸椎的臂神經叢出問題。

很多人可能都會覺得頭痛或者頸椎痛都只是過勞，沒什麼大礙，休息一下就會好了。如果症狀輕微可以用瑜伽、拉筋、按摩等伸展運動紓緩，以及簡單訓練加強較弱肌肉，但如果沒有好轉也建議大家及早求醫和根治。