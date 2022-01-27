減肥｜導致局部肥胖的18種食物　瘦手臂戒生冷、煎炸食出圓肩虎背

會胖都是吃出來的，這句話應該沒有人不同意吧！雖然有7～8成的局部胖與基因、遺傳有關，但過了20歲後更多人都是飲食、生活開始變胖的，日本有研究，不同的食物會導致身體的局部累積脂肪，大家不妨參考看看，或許在減重瘦身過程有幫助喔！



透過這張圖來監督自己的飲食方式

日本研究指出，當你吃了哪些食物時，身體該部位就會跟著肥胖，有局部肥胖困擾者，可以避開這些食物，並搭配運動來試看看。

新一年已立下宏願要瘦身成功的姐妹們，快看這「肥胖部位圖」戒掉讓你局部肥胖的罪魁禍首吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不正確的4大飲食習慣也容易發胖

1. 極端飲食：飲食不正常或節食減肥會導致營養不良和肌肉量減少，基礎代謝會下降，脂肪的燃燒率也會降低，且容易恢復飲食就會造成吸收量增加和暴飲暴食，很容易導致減肥反彈。

2. 愛吃零食：零食中含有大量的糖分、鹽分、熱量還有添加劑，會造成脂肪的堆積和浮腫，減肥期儘量不要吃。

3. 吃飯過快，未細嚼慢嚥：吃東西越快的人，發胖機會是3倍啊！細嚼慢嚥能助減重、改善消化、養顏美容、預防失智…等，好處多多。

4. 偏食：吃不夠、吃太多都不好！飲食不均衡、營養不足，新陳代謝下降，水腫、掉頭髮等等問題，想瘦身不是不吃，而且每種食物應均衡，可以將蔬菜和蛋白質類食物比例加重，減少主食(澱粉類)的量，也要避免吃高熱量、高糖和高鹽，就能加速達到瘦身喔！

減肥本來就不是能立即看到效果，除了飲食均衡，不要過量、少吃油炸類、精緻甜點，最重要的是養成運動習慣並持續，才是瘦身最重要的關鍵。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】