老人斑｜7個預防黑色素積聚的方法　攝取4大維他命、少食感光食物

黑斑一旦長出就不容易消除，是肌膚美麗的一大致命傷，想要保持皮膚光滑、避免黑色素沉澱，除了防曬要做足，食物選擇上也有小撇步，以下這幾點趕緊記起來！



7個避免長黑斑的好習慣：

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1. 勤防曬

炎炎夏日，大太陽總是曬的我們汗如雨下，如果未做好防曬工作，除了容易中暑外，也可能會造成皮膚長斑。紫外線是造成斑點最主要的原因，黑色素的產生是為了保護皮膚被破壞，若曝曬時間太長、陽光又太強烈，產生的黑色素過多，皮膚無法將黑色素完全排除，就可能浮上皮膚表皮層，形成斑點。

2. 少吃高油脂的食物

油脂高的食物吃多了容易加快皮膚氧化，吃多了容易使臉上黑斑冒出，如果要避免黑斑產生，應多多攝取蔬菜及水果，因為蔬菜和水果普遍都含有抗氧化物質，可以延緩肌膚老化，內含的植物營養素對身體也有很大的幫助。

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3. 攝取「4大營養素」

a. 維他命C：

維他命C能夠抗氧化，降低黑色素生成，還可以促進膠原蛋白增生，讓肌膚恢復水潤Q彈，防止肌膚老化，像是番石榴、青椒、小番茄都是很好的攝取來源。

b. 維他命E：

維他命E​​​​​​屬於脂溶性抗氧化劑的一種，同樣具有抗氧化功能，能夠維持皮膚彈性、延緩衰老，從杏仁、核桃、南瓜子等都可以攝取。

c. 多酚類：

多酚類可以吸收紫外線，減少黑色素產生，還有癌細胞滋生的功能，幫助減少身體的負擔、調節生理機能。

d. 膠原蛋白：

膠原蛋白能幫助皮膚保水，保持皮膚彈性、防止皮膚乾燥老化等現象，減少紫外線的侵害，還能促進皮膚新陳代謝，使黑色素不易沉積長出斑點。

4. 保養品來源要注意

有些人臉上看起來膚色不均，仔細一看發現是一點一點的黑斑，那可能是因為化妝品中毒，使用來路不明的產品可能會含有對肌膚有傷的成分，可能是品質不佳或是原料不乾淨，因此挑選保養品時，最好選擇符合國際檢驗標準的商品，不要用自己的臉做實驗。

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5. 少吃感光食物

感光食物會讓皮膚對光變得敏感，吃了感光食物再經過太陽照射，會使黑色素細胞活力增加，進而使肌膚變黑或產生斑點，常見的感光食物包含：芹菜、九層塔、佛手柑、無花果等，感光食物對人體的效果因人而異，除了這些食物要注意之外，防曬也是不可忽視的環節。

6. 早入睡，不熬夜

經常熬夜、睡眠時間不固定，除了會造成皮膚代謝率不佳，也會影響黑色素顆粒的產生，許多女性在30、40歲時會發現臉上顴骨處開始出現一些斑點，想用底妝、遮瑕蓋住卻蓋不掉，目前僅能靠雷射點除，其實黑斑的產生與生活作息也有很大的關係，養成良好的睡眠習慣，於身體、保養都是一大益處。

7. 少用3C產品

電腦說發射出的輻射與藍光，長時間使用除了會損害視力，造成視網膜破壞，也會引起色素斑，尤其藍光引起的色素斑非常難消除，因此使用電腦、平板時，每隔一段時間後應適度休息，也可以注重室內防曬，另外也要注重水分的補充。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】