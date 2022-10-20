減大象腿｜6個瘦大腿運動躺著做　每日5分鐘減大髀贅肉塑造漫畫腿

沒時間、工作忙是不是都常被你們用來當作偷懶的藉口呢？久了之後大腿縫隙不見、腳踝也消失，整條腿瞬間變得又短又粗，再加上長時間的站立和久坐，下半身更容易有水腫的狀況產生，因此小紅書博主YUMMY專為抽不出時間運動的人設計出一套6招「趴床瘦腿運動」。



每天只需睡前5分鐘的時間，趴在床上邊看電話邊活動活動腿部，堅持下去就能找回腿部的線條，絕對是懶人的一大福音，大家還不快練起來，真的超～～簡單！！

6招趴床瘦腿運動，養成纖細大長腿！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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趴床瘦腿運動6式

1. 交替後踢腿

第一步是整套訓練的熱身環節，較為簡單輕鬆目的是讓身體逐步進入狀態，首先將雙手撐在床上，挺直肩膀後背呈一直線，切記千萬不可以聳肩或駝背，接著兩腿輪流向後踢，找到一種腳後跟踢屁股的感覺就對了，注意左右腿是有規律的踢起落下，放下時也要控制速度與力道，輕放且慢的放到床上，意思就是不要以慣性往床上去砸，交替動作一組連續30秒。

2. 後踢上抬腿

這動作先讓整個人都趴在床上，雙腳分開大約30度的距離，再一起向後踢起來，接著再將整個大腿往上抬至騰空的狀態，最後放下回到原先平趴為一組，來回持續30秒，若是腿部肌肉控制力較差的朋友，可以將腳尖向內勾起來，這樣的話就能輕鬆一些，此動作能有效鍛鍊到大腿的前後側同時也能提升臀線。

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3. 單腿連續上抬

此步驟為強化版的後踢上抬腿，同樣將整個人都趴在床上，不過這次只需單腿向上提起，接著持續做上抬的動作，全程保持在騰空的狀態不放下，比起上一個會有更強烈的刺激感，操作時會感覺到包括大腿前後側以及整個臀部都有很明顯的緊收感，記得也要把核心收緊達成的效果才會更好，左右腿輪流各做30秒。

4. 勾腳腿開合

同樣讓整個身體趴在床上，先把腳背向內勾起，用腳尖輕點在床面，接下就將雙腿打開、合併重複動作，記得操作時身體要有規律的控制來回速度，並反覆持續30秒，開合幅度也可以儘量拉大來加強整體效果，此動作將腳尖勾起對小腿肌肉有拉伸的效果，而開合則能刺激到大腿的內外側，整條腿都能一併帶動到。

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5. 俯臥剪刀腿

身體整個趴在床上，同樣先將腳尖崩起下壓，雙腿拉直呈一直線，小腿抬起騰空進行左右交叉，也就是交替做剪刀腿的動作，而速度與力道也都要有所掌控，穩定規律不可忽快忽慢，來回持續30秒，此動作能有效形塑到整條腿的線條，同時還能算是一種核心的訓練。

6. 自由式擺腿

最後一步是俯臥剪刀腿的強化版本，身體平趴在床上，腳背繃緊向下壓，雙腿伸直呈一直線，以自由式游泳的踢腿方式來回上下擺動，小腿同樣要是騰空的狀態，不過這組動作速度可以稍微加快一些，持續交替擺動30秒，能明顯感受到整條腿的收縮，有效形塑腿部線條。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】