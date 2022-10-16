女網友減肥只差沒吃蛔蟲！不運動靠減醣飲食　成功瘦16公斤不復胖

又一減肥成功的真人實例！女網友分享自己從14年前生完小孩後，就胖了14年！所有能想到的減肥方法都試過，只差沒有吃蛔蟲！後來執行減醣生活，體重從77→61kg~整個人瘦回少女Feel，而且也沒有復胖！她在《爆瘦公社》分享自己的減肥經驗，馬上被網友問爆！



體重最高85KG！胖了14年

女網友分享，自從14年前生完小孩，就胖了14年！懷孕最高體重曾飆達85kg，任何能想到的減肥方式都試過，女網友說：「只差沒吃過蛔蟲！我有認真思考過！去年開始認真的減醣到現在，原本體重77kg到現在61kg，內臟脂肪從13到5，體脂肪39.8到現在31！」雖然她認為自己體脂肪還是有點高，但是那是因為她都沒在運動！光靠飲食調整就能瘦下這麼多！減肥前後的她簡直判若兩人！馬上來看看她的減醣飲食。

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一日1-2餐減醣餐盤

女網友分享自己每天的飲食基本上一天是兩餐、但不餓時一天就一餐，搭配168把進食時間控制在中午12點到晚上7點，其餘時間就喝水或無糖豆漿、茶或咖啡，假日時可以放鬆一點吃麥當勞、烤鴨、火鍋或炸雞，但都放在中午吃，如果晚餐真的很想吃就吃兩口，網友說：「我飲食有均衡，就是要控制量，希望我女兒大學時我還是像她姊姊~」在女網友分享的餐盤中，一盤就是一餐的量，可以看到其實不像大家想像中的水煮餐，而是連雞腿都可以吃！主要配置是捨棄澱粉，只吃蔬菜和蛋白質，烹調多用煎、烤和炒，份量可以吃很飽！

不吃粉絲、米粉！減肥成功後連月經都變規律

成功減下16kg沒靠運動，女網友表示自己本來就討厭運動，而且之前太胖有高血壓、膽固醇過高問題，運動會超喘！雖然餐盤中沒看到澱粉類，但她透露自己還是會吃澱粉，白飯都放在中午吃，不吃炒飯、米粉、粉絲，因為米粉粉絲雖然熱量不高，但升醣很快、也很容易就感到飢餓！而瘦下來的好處是不只整個人變年輕，連月經也規律了，女網友說：「原本很胖的時候月經都三個月才來一次，婦科醫師說是因為肥胖導致男性荷爾蒙分泌過多，要我減肥就好了，我瘦下來後月經就正常，也沒有人家說的脫髮問題。」

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減肥餐分享！總熱量控制在1200卡內

由於分享自己的瘦身成果後，女網友的私訊就被塞爆，大家都在問她吃什麼，於是她也記錄了一天的飲食分享給大家~

早餐：用破壁機打的紅豆+白木耳糊+牛奶，有加點代糖，總熱量約200卡

午餐：炕肉飯+蔥蛋+白菜滷+豆乾炒肉+無糖冰美式，熱量約870卡

晚餐：洋蔥炒牛肉片+炒小唐菜，約200卡

把總熱量控制在1200卡左右，另外每天水要喝滿2000ml不含美式咖啡！這樣就算不運動，卡路里也不會超標！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】