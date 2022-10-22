法令紋超顯老！日瑜伽老師親授10步驟　8分鐘0蚊無痛高效消除虎紋

你們覺得女生哪裡老化會最顯年紀呢？還是白頭髮、斑點、膚況、皺紋？根據統計顯示最讓人煩惱的就是那兩條鼻翼兩側延伸到臉頰中間的法令紋，而且隨著面部肌肉的老化，情況更是會加劇，紋路越來越深整個人視覺上老了好幾歲，就算皮膚再好也絕對藏不住啦。



淡化法令紋除了透過醫美的方式以外，日本瑜伽老師Masumi親授「8分鐘臉部瑜伽」，影片一出立刻在日網引起一陣轟動，有相同困擾的朋友快跟著Masumi老師一起消除惱人的法令紋。

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臉部瑜伽10個步驟

1. 舌頭運動

舌頭出力頂住一側嘴巴周圍的拉伸線，上下來回移動舌頭，一組動作動作持續30秒的時間，並左右輪流各做1組。

2. 空氣漱口運動

首先先把空氣放進嘴巴裡，接著閉起來想像含著一口水在裡面，並交替將空氣來回移動，和漱口是同樣的概念。重複操作30秒，左右、上下分別各做一組。

3. 開嘴微笑

首先先擠壓你的嘴唇、再提起臉頰微笑，其實簡單來說就是嘟嘴、露齒笑兩動作輪流交替，操作的時候會感覺到臉部的提拉，從嘴角延伸到頭部肌肉都會帶動伸展到，來回重複維持30秒的時間。

4. O型嘴

首先先讓嘴巴呈現出O字型，盡量將兩側嘴角向內靠近，特別注意這時會感受到嘴巴周圍的線條受到拉伸，全程要專注保持在O的形狀，並使用鼻子去呼吸，整組動作停留30秒。

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5. O型嘴搭配手部提拉

將嘴形維持在上組動作的O字型，搭配上雙手沿著對角線往上拉伸嘴巴周圍的法令紋，是透過手部和嘴形來幫助線條的向上提拉，持續30秒後，做完後再進一步加強難度，同樣也是呈O型嘴，唯獨方向改為垂直向上，盡量去抬起眼睛下方的那塊肌肉，這時你會感受到眼下的拉伸感，對於眼袋也要一定的幫助，兩組分別持續30秒鐘。

6. 伸展太陽穴

先把雙手放在顴骨旁邊的地方，手掌將臉頰抬起，嘴巴做出O的形狀，保持這個姿勢30秒鐘，透過手掌和嘴巴去讓臉部肌肉伸展，接下來換成手掌抬起頭部的肌肉，也就是太陽穴兩旁的位置，並向上抬起眼部和臉頰的肌肉，同樣維持30秒的時間。

7. 閉嘴微笑

將第三個動作開嘴微笑閉起來，同樣先擠壓唇部呈現長O字型，然後抬起臉頰讓嘴巴閉著微笑，嘴角往頭部肌肉提起，重複交替維持30秒鐘。

8. 加快版空氣漱口

此為第二個漱口水運動的加快版，先做出一個氣球臉，讓空氣留在嘴巴裡面，再來回快速的移動，就像在漱口時沖洗嘴巴同樣的感覺，左右、上下分別各做30秒。

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9. 氣球練習

同樣將空氣放入嘴巴裡面，不過這次要吸飽一點，讓嘴巴像氣球一樣整個鼓起來，維持在飽滿的狀態不動30秒，可以有效拉伸到嘴巴周圍鬆弛的線條。

10. 太陽穴按摩

使用雙手手指的關節，以打圈和抬高的動作按摩顴骨、太陽穴位置肌肉，再慢慢往頭部上方去移動，達到放鬆的效果，持續按壓45秒整組臉部瑜伽動作就結束啦。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】