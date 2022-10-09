素人減肥實例｜10個月減走40公斤！不運動、靠231斷食擺脫孕婦裝

只花不到一年的時間，成功甩肉40公斤！簡直跟小禎有得拚！證明女人只要有毅力，脫胎換骨不是不可能！



近日在《爆廢公社》上有篇po文被網友推爆~原來是31歲曹小姐不靠醫美手術、不靠運動，在短短10個月瘦了40公斤，體重從巔峰108→68kg震驚3萬網友！

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從小就胖只能穿孕婦裝

曹小姐分享，這次會在《爆廢公社》po文，就算被嘲笑被嫌棄，還是希望能得到大家溫暖的鼓勵，她說自己「從小就胖」，長大後因泌乳激素失調和長期壓力暴飲暴食，體重飆升到108公斤人生巔峰！長期自卑沒自信，從來不敢奢望什麼，年紀輕輕就只能穿男版大尺碼和孕婦裝，大腿摩擦會痛，月經更是變一季來一次甚至一年來一次！

2代餐+1正餐，甩肉40公斤

曹小姐說：「人生只有一次，我不想再後悔重頭來過，也想讓自己所剩不多的年少輕狂，讓自己改變一次，默默減了40公斤，只剩最後15公斤了！我不只為了漂亮，更為了健康！不想最後和我爸媽一樣，在這10年雙雙都步入癌症而走，因為我想再多看看這美麗的世界，完成我想要完成的事！」她分享因為自己體重過重，也有些身體上的疾病，所以一開始減重無法運動，40公斤全部是靠飲食控制減下來的！

從去年11月開始她認真減肥，把三餐改為早、晚餐吃代餐，中午吃正餐，加上一天喝光3壺2000ml的水或茶，等於6000-8000cc的喝水量，先排除身體累積的廢物毒素與宿便，讓循環代謝暢通起來，光是這樣就讓她頭3個月體重掉了25公斤。

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從168到231，正餐吃法與搭配

除了早餐、晚餐吃代餐之外，中午的正餐也不能吃得隨便，曹小姐分享她每天要在下午3點前吃完午餐，食物量分配是蔬菜3份、蛋白質1份、澱粉1份，其實可以吃得很飽！在體重順利降了40公斤後，由於沒有運動，體脂還是很高，所以最近又改為生酮飲食+168間歇斷食。

曹小姐說：「我從168進階到186，後來變204，最近又變231，等於一天只吃一餐，要在一小時內吃完。」而這一餐的分配也與之前相同，但因為是生酮飲食，唯一改變的是把澱粉拿掉，換成好的油脂類如堅果，蛋白質也以攝取高油脂的肉類，離目標還有15公斤，曹小姐說接下來就要以「減脂」為主。

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