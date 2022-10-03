瘦大腿｜3招簡易仙女蹲　打造漫畫腿、蜜桃臀　兼糾正腿型減手臂

相信女生們都想擁有又瘦又直的雙腿，但老實說不管是大腿或小腿真的很難瘦下來，有時候已經練到雙腿肌肉痠痛打顫了還是沒有明顯效果 T.T 不過最近小編看到好多人分享【仙女蹲】瘦腿教程，不跑不跳就能練出筆直漫畫腿，同時還能糾正腿型！



仙女蹲最大的好處是它可以加強腳趾力量，分擔小腿和腳跟承受的壓力，讓小腿肚變細，同時改善小腿外翻和XO型腿。為了讓整體身材更好看，除了擁有一雙美腿，我們也不能忽略臀部，而仙女蹲在蹲姿的過程中也能有效鍛鍊臀部，改善臀部扁塌、凹陷問題，練出形狀好看飽滿的蜜桃臀！

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3招簡易仙女蹲瘦大腿、打造蜜桃臀（01製圖）

【仙女蹲】動作 1

1. 雙手撐著牆壁。

2. 雙腿併攏，踮起腳尖，站直蹲下20次。

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【仙女蹲】動作2

1. 雙腿分開站立，確保深蹲時大腿和小腿呈現90度。

2. 雙手向上舉起的同時向下蹲，這個動作也能訓練到手臂。

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【仙女蹲】動作3

1. 這個動作其實和動作2相似，但這個是進階版。同樣的，雙腿分開站立，確保深蹲時大腿和小腿呈現90度。

2. 雙手拿著彈力帶，向下蹲時彈力帶往後拉，這個動作可以更好地鍛鍊手臂線條，同時做到開肩美背的效果。

仙女蹲可以算是比較簡單輕鬆的動作了，想要美腿翹臀的大家趕緊練起來！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】