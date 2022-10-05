8個超飽肚低熱量食物　菇類抑制血糖助燒脂、秋葵低卡高纖減食慾

想要瘦身減肥的讀者，一定會從控制飲食或是維持健身習慣開始，在飲食與運動兩者都不可缺少的情況下，適量攝取一日所需營養很重要。



千萬別想說少吃多運動可以快速減輕體重，其實沒有吃到基礎代謝率的減肥法，反而容易在短暫減肥結束後更快速的復胖（怕）。

小編整理了8種高飽足感、低熱量的食物，讓你不用挨餓也可以輕鬆減肥喔！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 菠菜

想要控制體重，當然就少不了低卡、高纖、高營養的菠菜，每250克就含有10.2克蛋白質、11.6毫克鐵質、438.6毫克鈣質等營養，吃後不僅可以長時間維持體力、不易感到飢餓。不過一天最多只能攝取500克的菠菜，否則鈣質會攝取過多，導致抽筋；而痛風患者要注意不能選用菠菜來減肥，因為菠菜蛋白質中的嘌呤會使尿酸增多。

2. 西蘭花

西蘭花兼具低卡、高纖的優點，深受瘦身界與健身界的喜愛。根據台灣衛福部食藥署的食品營養成分資料庫顯示，每100克的綠西蘭花，熱量為28大卡，而每100克的椰菜花，熱量更是只有23大卡，是超級助瘦食材。除了瘦身外，擁有豐富膳食纖維的西蘭花，有助於腸胃蠕動，解決便秘的煩惱，也有助於水分代謝，排除水腫虛胖的問題。

3. 金針菇

金針菇為高纖蔬菜，平均每100克就有2.3克膳食纖維，能刺激腸胃蠕動，幫助排便。同時它還含亞油酸能幫助燃脂，減少內臟脂肪堆積，其中因為含有蛋白質、碳水化合物，再加上每100克僅含有22大卡的熱量，是許多網友心中的減肥神器喔！

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4. 牛油果

含有不飽合脂肪酸，能分解脂肪、抑制食慾的牛油果屬於油脂類，食用牛油果能讓身體不容易餓，就能達到健康瘦的效果。除了瘦身外，牛油果還含有的維他命C和維他命E，前者具有可美顏、防老化、抗氧作用，能防止肌膚老化；後者可促進血液循環，每天吃就可以幫身體充電，降低疲憊感。

5. 秋葵

秋葵富含多酚、類黃酮有助於穩定血糖、控制飲食的熱量囤積，也能有效控制膽固醇指數。同時秋葵也含有豐富蛋白質、高纖、葉酸及維他命A、B、C，單吃或製成秋葵水，都助於加速代謝、排解宿便。

6. 香菇

熱量低、纖維多、營養價值高的香菇，搭配其他蔬菜食材食用有助於減重，也能增加飽足感。不過要小心不能長期將香菇當作正餐食用，會容易造成營養不均衡，甚至造成減重後復胖的機率；另外，香菇中含有嘌呤成分，容易引發高尿酸，或讓痛風患者的症狀加重，若有此症狀的讀者要特別注意。

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7. 豆腐

豆類還有植物性蛋白、大豆蛋白，前者能帶來飽足感，幫助控制食量，讓大家降低對於澱粉、油脂類等高熱量食物的攝取慾望；後者有助於增肌，促進新陳代謝。不過小編要提醒大家，豆腐減肥看似美好，不過有幾個地雷要避免，像是油豆腐、百頁、凍豆腐是減肥不能吃的豆腐，因為加工過程會添加高量油脂、鹽，使熱量大增，反而會越吃越胖喔！

8. 雞胸肉

豐富高蛋白、低卡、低脂的雞胸肉，是許多健身朋友的首選食物。許多營養專家認為在運動後的30分鐘，攝取大量雞肉可以快速補充蛋白質助於增加肌肉，也可以維持較久的飽足感，特別適合想減脂的讀者。

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