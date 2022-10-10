減雙下巴｜石原里美4招下顎線養成法　一週練出超V側臉上鏡又減齡

日本35歲知名女星石原里美被視為日本的國民女神，初戀系五官與甜美氣質收穫大量粉絲的心，也是許多女性在妝容、保養、表情管理上效法的對象。



今天就跟著小編一起來學習石原里美親自公布的「下顎線養成法」，練出下巴線、養成完美側臉！

石原里美「下顎線養成法」，跟著做，擁有女神同款絕殺側顏！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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完美側臉秘訣，「下顎線」是關鍵

石原里美曾經在節目中提及自己非常喜歡「下顎線」，無論男女都會首先關注這個部位，因此石原里美也特別注重訓練自己的下巴線條。線條模糊的下顎線會顯得脖子粗壯、浮腫且顯臉圓，還容易顯老態。

下顎線養成法

1. 胸鎖乳突肌延伸

這個方法是石原里美在節目中親自示範的方法，她表示想要練出下顎線，需要通過鍛鍊背肌來優化胸鎖乳突肌的線條。首先將頭向右轉，找到突起的胸鎖乳突肌，並將肌肉的連接點按壓住，頭向上仰45度，左右各兩次。

2. 頸部按摩

先在手指上抹一些乳液幫助待會的按摩，將雙手握拳，保持微笑、下巴上抬，用手指平面處由上往下按摩，注意不是用指關節喔！這個動作可以促進淋巴循環，從下巴下方一直到鎖骨處，一次15下，做兩組。

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3. 頸闊肌拉伸

舌頭往上顎頂，同樣保持下巴上抬，重複抬頭拉伸頸部線條，一次15下，做兩組。抬頭的過程中會感受到頸部有很強的拉伸感，做完一組後如果感受到些微的痠痛感，可以休息一下再繼續喔！

4. 親吻天花板

最後一個動作非常簡單可愛，首先直視前方、保持微笑，頭向上擺時嘟起嘴，看向天花板，一次15下，做兩組。

石原里美透露自己原本也是圓潤無稜角的臉型，自從訓練後，開始有了明顯的臉部線條，側臉、正臉都變得更好看，顏值不斷提升，果然變美是需要付出努力的！快跟著石原里美養出下顎線，一起變漂亮吧～

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