懶人減手臂運動｜7天每日做5分鐘麒麟臂-1․5cm　輕鬆鏟走Byebye肉

很多女孩們都會在夏天快到來時拼命瘦身，為的就是要在夏天可以展露自己的好身材，但是到了冬天又是一個絕佳的「吃火鍋」季節！加上冬天可以穿著厚厚的衣服來擋住自己的肉肉，這樣長期下來只會讓自己一直陷入到減肥地獄！為了避免這種情形，今天就要和大家分享小紅書超熱門的「瑜伽老師5分鐘瘦手臂運動」。



這組影片引起各大網友們的討論之外，還有人分享自己跟練了一週，手圍竟然就-1.5cm！大家一起來打卡這組超強瘦手臂運動吧～

瑜伽老師5分鐘瘦手臂運動，一起跟著練吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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瑜伽老師瘦手臂運動

1. 翻轉掌心

這項運動過程當中都要保持手臂用力，且努力向兩側伸展，由大臂帶動整個手臂，去感受大臂的發力，首先要先將兩隻手伸長、平舉，接著開始翻轉手心，持續朝上、朝下的運動。

2. 旋轉手臂

手臂依然呈現伸直、平舉的動作，接著開始旋轉手臂，先向前轉15秒後，再向後轉15秒，記得過程中要記得用手臂發力，這個動作不僅可以幫助緊實手臂，還可以鍛鍊到背部，持續下去就能發現自己的背也薄了一寸！

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3. 手臂平舉

這個動作依然不能放鬆手臂！先讓手臂向兩側平舉再慢慢變成向前平舉，做到這個步驟時就能感覺到手臂的酸爽感了，但為了讓手臂越來越瘦、背越來越薄，記得不可以偷偷將手臂放下來偷懶喔～

4. 擴胸運動

雙手的手掌攤開，接著做出擴胸運動的姿勢，過程當中要感覺到胸部有被「夾」起來的感覺，這樣才是正確的發力姿勢！過程當中要維持雙臂平行，且記得核心要持續出力，不要讓身體東倒西歪的，做到這裡的姐妹們真的很厲害了，還要繼續堅持呀！

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5. 虔誠拜拜

將雙臂合起來並平舉在面前，接著用手臂出力，讓雙臂往上抬，這個過程你會感覺到自己的蝴蝶袖在慢慢的變緊實了！這樣就是完整的一組訓練動作，每一次都要做三組才算完成，瑜伽老師在影片中建議大家每天至少要練習2次，每次都只需要短短5分鐘的時間，這樣連續鍛練7天之後就會發現自己的手臂是肉眼可見的縮小了一圈，大家一起朝向天鵝頸、仙女背邁進吧！

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