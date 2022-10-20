減肥方法︳5招養成小鳥胃！營養師：飲水加「這個」可控制體重

【減肥方法︳瘦身方法】不少女生都知道，減肥其中一個有效方法就是減少食量，像是每餐只吃7分飽便已經可以輕鬆減肥。因此，養成一個小鳥胃就是一個可以越食越瘦的懶人自然減肥方法，想減肥的女生們記得學會以下5招，輕鬆養成小鳥胃。



減肥方法︳1. 吃飯前先喝水

在吃飯前可以先喝一大杯水以增加自己的飽足感，那麼吃飯時便很快飽，讓食慾減輕，便可以減少進食量，避免攝取過多熱量。另外，《01女生》過往曾諮詢註冊營養師梁穎恩的意見，她指：「身體攝取足夠水分有助腸胃蠕動和增加飽腹感，建議清水中可加入纖維含量多的奇亞籽，增加飽腹感之餘，和吸取當中的奧米茄-3（omega-3），也更有效控制體重。」

減肥方法︳吃飯前先喝水

減肥方法︳2. 進食時細嚼慢嚥

進食時如果吃得太快而沒有仔細將食物咬碎，很容易令腸胃難以消化，大腦亦接收不到吃飽的信息，越吃越多便會導致肥胖。註冊營養師梁穎恩表示：「當進食時，大腦需要20分鐘才接收到進食中的信息，例如︰假設若在十分鐘內吃完了，但大腦仍未接收到你感覺到飽肚的信息。因此不建議進食時過於急速，大腦根本接受不到飽肚的信息，因而導致進食過量。」

減肥方法︳進食時細嚼慢嚥

減肥方法︳3. 每餐只吃2/3份

想養成小鳥胃其實不用特別戒口，反而著重控制食量。因此，在每餐進食前可以先將食物分成3份，只吃其中的2份，此時通常已經達致7分飽的程度，這時可以停止進食，以免吃得太撐。而剩下的1份就可以留待晚一點真的覺得肚餓時再吃，如不餓就可以不吃。只要保持只吃7分飽數週，胃口便會自然變成小鳥胃，食量少了就會自然瘦下來。

減肥方法︳每餐只吃2/3份

減肥方法︳4. 3分鐘中斷法

另一個方法就是3分鐘中斷法：在進食時可以分成2個階段，在吃過一部分的食物後，等待3、5分鐘之後才繼續吃，讓大腦接收到飽足的信息後再吃第二輪，屆時就會吃得比較少，不會出現暴飲暴食的情況。

減肥方法︳3分鐘中斷法

減肥方法︳5. 先吃營養密度高的食物

吃飯時可先吃按「魚、肉、菜、蛋、菇」的營養密度順序進食，先吃一些營養密度高的食物，最後才吃穀物及澱粉質，若前半部分就已經吃飽就可以不吃或吃少一點澱粉質，有飽足感又夠營養，更可吃少一點高熱量的食物。