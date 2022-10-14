減肥都可以食零食？營養師大推15款低卡零食　飽肚、好食零罪惡感

瘦身的路上，不僅要勤奮運動，還要要忍耐飢餓、要拒絕美食，看著朋友們晚餐或假日的聚餐照片，自己只能餓肚子或吃水煮食物，真的不是常人所能辦到的！



所以，偶爾犒賞自己才能更加持之以恆！高敏敏營養師就在她的最新著作《要瘦，就健康瘦一輩子》中透露15種低卡零食，不只好吃又很有飽足感，熱量也超低，只要戒除垃圾食物，誰說減肥就一定只能挨餓！

減肥也要適時放鬆一下~營養師推介15款低卡零食，無罪惡感開心食！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 27

營養師推介15種低卡零食：

1. 梳打餅乾（一包3片）163卡

梳打餅乾是許多人辦公室會放的小零食，不僅很有飽足感，熱量也不高，加上又是鹼性食品，適合胃酸過多的人食用，能養胃健胃。

2. 低脂鮮奶（一杯240毫升）120卡

鮮奶富含鈣質，且也很有飽足感，喝低脂鮮奶多鈣少脂肪，營養不怕胖。

3. 燕麥棒（一根）141卡

燕麥棒含有豐富的膳食纖維，可以幫助胃腸蠕動，排便順暢，越吃越瘦～

4. 無糖乳酸飲品（一瓶206毫升）119卡

乳酸飲品含益生菌，能幫助消化與保護腸道健康，但大多數乳酸飲品都含糖過多，建議喝無糖乳酸飲品，助排便也有飽足感。

5. 無糖乳酪（一小杯100克）65卡

許多明星都已經流行吃「希臘乳酪」當作減肥利器，乳酪富含鈣質，且乳酸能促進鈣質吸收，無糖乳酪還能助瘦，而且也很美味。

同場加映：速效減肥餐單｜ 一日6餐一週減走5公斤 GM Diet高纖低脂排走宿便（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

6. 番薯（一小條84克）113卡

番薯是國際公認的防癌食物，而且高纖維、助排便，能增進免疫力又瘦身，絕對是減肥又想吃澱粉的首選。

7. 茶葉蛋（一顆）71卡

超商最熱賣的商品茶葉蛋，有豐富的蛋白質和卵磷脂，帶點茶香也不會像水煮蛋無聊，能幫助細胞修復，延緩衰老。

8. 新鮮生果（一份）60卡

生果富含維他命C和植化素（phytochemical），既瘦身又能美顏，也建議可以多食用纖維較多、糖分較少的生果會更有效哦～

9. 低卡啫喱（100克）59卡

有在健身的人應該抽屜裡都囤積不少低卡啫喱吧，超有飽足感而且食用方便，且大多數的啫喱都含可溶性纖維，可預防便祕又能瘦身。

10. 無糖豆漿（一杯260毫升）55卡

豆漿中含有異黃酮，可抗衰老、養顏，其富含纖維素能有效阻止人體對糖分的過量吸收，喝無糖豆漿常保年輕又減重，還能防癌與降血糖，蛋白質含量甚至贏過牛奶！

同場加映：減肚腩｜一個動作瘦全身？日男波比跳3個月減11kg 跳出六舊腹肌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

11. 綜合堅果（一小把）45卡

堅果含不飽和脂肪酸，可補腦又預防心血管疾病，但油脂多，吃多還是會胖，適量即可，不宜貪多。

12. 鹽燒紫菜（6小片）23卡

美味的紫菜，無論是當零食食用或者包其他食物都很百搭，紫菜中不飽和脂肪酸Omega-3能降低發炎反應，能降低心血管疾病的風險，熱量又低，是瘦身小幫手。

13. 蒟蒻絲（一盒100克）20卡

蒟蒻絲一直以來是減肥人的王牌之一，超低熱量卻有滿滿的飽足感，水溶性纖維還可以降血糖和降血脂，是預防三高的高手。

14. 水果氣泡水（一杯240毫升）10卡

想要減重，飲水量是非常重要的指標，只是很多人不喜歡喝水，所以近年大受歡迎的氣泡水成為瘦身的首選，微甜微香的水果氣泡水能夠大大增加喝水的慾望，促進新陳代謝，氣泡也能帶來比白開水更多的飽足感，不過若有胃腸容易脹氣的人則要適量飲用。

15. 無糖茶（紅／綠／花）0卡

不喜歡喝水的人，也可以嘗試無糖紅、綠、花茶，除了零熱量，茶中多酚和維他命，可以美容養顏又可消炎、降血壓，也是瘦身的好選擇！

延伸閱讀：

你第一眼看到什麼？測出你未來晚年是否孤獨！選「這項」將和老伴過上幸福日子

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】