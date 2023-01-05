懶人瘦臉法｜2分鐘3動作減走月亮臉　7天打造巴掌臉、找回下顎線

運動瘦身的話未必能很快擁有顯著的效果，但我們可以選擇不照全身，而只照上半身啊~



不想靠事後 P 圖開美顏，那就從今天開始開啟一個只需7天就能GET完美小Ｖ臉的速成法吧！最近編輯發現有網友分享了一個超簡單且用時頗短的瘦臉法，只要跟著堅持做 7 天就能把圓乎乎的臉變成讓人心動的側顏殺，超明顯的效果真的是必須學起來~有興趣的朋友可以接著看喲！

3個超簡單瘦臉動作，練出完美側顏，拜年、聚會靚絕全場！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2分鐘懶人瘦臉法

首先，可以把臉清洗乾凈。然後用大量的乳液塗抹在臉、下巴和脖子上（或敷完面膜保留精華在臉上）

第一個動作：

食指和中指呈彎曲狀，兩根指頭可以稍稍用力夾住下顎骨，從下巴尖往上推直到耳下，共60 次。

第二個動作：

用大拇指用力從耳根往前推至下巴尖，直到兩個大拇指碰在一起為止，一樣做60次。

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第三個動作：

將頭抬至最高並把嘴張開後再次閉上為一組，下巴處感覺到有被扯住的感覺那就是做對了，同樣也是做滿60次即可！

其實總共也就這三個動作，大家可以在追劇的時候練起來，等到拍照時就能擁有美美又上鏡的顏值啦！

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