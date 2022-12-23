冬天即變大食積？營養師推433飲食法　穩定血糖延長飽腹感兼瘦身

冬天到了、天氣變冷，身體的熱量散發快，許多人為了增加能量，因此停不下來嘴饞、吃東西，運動也比較沒有動力，整個人都進入冬眠。



為了不要一到冬天就變肥太多，營養師高敏敏也推薦大家全新瘦身方法「433餐盤飲食法」，不只能有效維持體重，還不用餓肚子，讓我們來看看究竟要吃什麼、怎麼吃、又會有什麼效果吧！

營養師推433餐盤飲食法，有效維持體重，不用捱餓！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 重整飲食配置

營養師高敏敏分享的「433餐盤飲食法」是以重整飲食的配置為原理，每餐中把餐盤份量的一半擺滿蔬菜，剩下一半的空間分別放40％蛋白質、30%油脂、30%碳水化合物，透過平穩血糖、延長飽足感，讓你不挨餓，也能成功減重，再搭配運動就能讓減重瘦身以及維持健康事半功倍哦！

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2. 這些食材入餐

營養師過去也曾分享過人體所需的5大類優質食材，像是蔬菜類可以多吃深綠色蔬菜來補充鐵質，十字花科類蔬菜抑制長新冠；蛋白質建議從富含Omega-3的魚肉中攝取，還能補充DHA愛護眼睛；烹調時使用橄欖油、椰子油等植物油，這兩款油中都含有可促進酮體生成的豐富中鏈脂肪酸，能耐高溫不易氧化，適合入菜。

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3. 注意進食順序

除了飲食的比例和食材外，進食的順序也很重要，建議先吃蛋白質與油脂類，可以增加飽足感、平穩血糖、幫助消化；再吃蔬菜類，幫助身體淨化，加強飽足感；最後吃碳水化合物，富含膳食纖維和果寡糖，能維持腸道通順。最後，想要加強身體代謝，最重要的還是多補水分！營養師也提到，有時候覺得餓也有可能是因為身體缺乏水分，定時喝足夠的水也能夠減緩飢餓感。

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