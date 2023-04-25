瘦臉運動3分鐘超有效！只需10日就減走包包臉、重現下顎線

該如何瘦臉？瘦臉運動有用嗎？明明四肢纖幼，但因為天生圓臉或是先從臉胖起來，就被人覺得身材圓潤，相信是不少女生的困擾！日本這位 YouTuber「トレぴな」分享了一組每日只需3分鐘的瘦臉運動，10日就可以看到明顯效果，重現漂亮的下顎線和尖下巴！



瘦臉運動︳動作1：轉動頸部

轉動脖子動作不用太大（YouTuber@トレぴな）

在開始運動前，先做一些簡單熱身動作！活動一下頸部，順時針轉動3圈後，逆時針也可以轉動3圈，動作不用太大，要小心扭到頸部！

瘦臉運動︳臉動作2：轉動肩膀

先讓肩膀及斜方肌放鬆（YouTuber@トレぴな）

先將雙手搭在肩膀上，分別向前及向後轉動約6圈，這組動作可以讓肩膀及斜方肌放鬆。

瘦臉運動︳動作3：左右伸展脖子

左右伸展脖子可以拉伸到頸部兩邊肌肉。（YouTuber@トレぴな）

先將右手將頭搭在左邊耳朵，往右壓，記住同時要盡量保持腰背挺直，及左手可以放在後背；之後另一邊同樣做法，每次保持5秒，重複兩組，這組動作可以拉伸到頸部兩邊肌肉。

瘦臉運動︳動作4：扭動耳珠

扭動耳珠有助血液循環。（YouTuber@トレぴな）

這組動作是雙手同時扭動耳珠，先向前方扭動6次，後方也是轉動6次，有助血液循環。

瘦臉運動︳動作5：按壓肩頸肌肉

按壓肩頸肌肉有效改善脖子前伸問題（YouTuber@トレぴな）

這組動作先用右手不斷重複按壓左邊頸部至肩膀﹐另一邊同樣做法，這樣有效改善脖子前伸問題，進而減走雙下巴。

瘦臉運動︳動作6：上下活動肩頸

上下活動肩頸時，會感到左邊肩頸有拉扯感覺才是對的（YouTuber@トレぴな）

先把右手放在左肩，頭部大幅度往右轉，會感到左邊肩頸有拉扯感覺，然後往上看再慢慢往下看；另一邊同樣做法。

瘦臉運動︳動作7：前後伸展肩頸

前後伸展肩頸可以放鬆頸部。（YouTuber@トレぴな）

雙手往後扶著後頸，然後將頭向後仰並停留10秒，然後向前壓亦停留10秒，要感受到肩膀及頸部有拉伸感覺，也是可以放鬆頸部。

瘦臉運動︳動作8：大幅度活動肩頸

最後要大幅度活動肩頸，會拉伸到下顎線附近的肌肉（YouTuber@トレぴな）

最後一組要先活動一下頸部關節然後再做！頭部要先向後仰、往左壓、向下壓，最後向右壓，這組動作要重複做3次！這也是就減走包包臉，及重現下顎線的關鍵動作！

（YouTuber@トレぴな）

以上八組動作非常簡單，每日只需3分鐘就可以了！大家不妨在早上起身時做一次，根據YouTuber トレぴな分享，10天就看到明顯效果，她的下顎線都出來了！