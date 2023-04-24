減肥瘦身方法｜半年成功減30kg+減肥前後對比相　瘦出小蠻腰

減肥方法｜什麼瘦身、減肥方法才有效？看到不少人分享減肥前後對比圖，就會激起瘦身的決心！但在減肥路上從定下目標後，過程中許多人不是半途而廢就是不了了之，但維持良好體態最需要是持之以恆的運動和控制飲食。而這位韓國女生「징가」就用了6個月，從85kg 一路減到55kg，都不曾復胖。近年她就開始在 Instagram 上分享自己瘦身前後體態變化對比和小心得，原來她曾經也因節食不當引致大爆痘，因而她亦分享了不少減重期間飲食要注意的事。



減肥方法｜韓國女生「징가」就用了6個月，從85kg 一路減到55kg，不時在Instagram 上超勵志瘦身前後對比相！（IG@zinga.173）

減肥方法｜6個月減掉30kg 1： 混合式健身 CrossFit

減肥方法｜징가 會進行混合式健身（CrossFit）能夠在短時間內有效地燃燒脂肪瘦身！（IG@zinga.173）

징가 會進行混合式健身（CrossFit），這項健身訓練是結合了田徑、體操、舉重、划船等運動動作達到訓練目的，包含了體能、肌肉力量、協調性等都能同時鍛鍊到，是能夠在短時間內有效地燃燒脂肪瘦身！混合式健身同樣需要持之以恆的運動，才有效果！

減肥方法｜6個月減掉30kg 2： Tabata+Pilates

減肥方法｜징가 另外也會搭配Tabata和Pilates，但都屬於高強度運動，要記得先做好熱身動作和拉筋，避免不小心拉傷。（IG@zinga.173）

징가 另外也會搭配Tabata和Pilates，能夠在短時間內達到預期效果，以Tabata一組持續4分鐘的運動量，就達到相當1小時的運動所消耗的熱量，但Tabata和Pilates訓練屬於高強度運動，要記得先做好熱身動作和拉筋，避免不小心拉傷。

減肥方法｜6個月減掉30kg 3： 三餐都不會計算卡路里

減肥方法｜징가 不會特別計算卡路里，而是在飲食搭配上多花心思，以高蛋白食物和蔬果為主。（IG@zinga.173）

在減肥節食時常見是把每一樣食物的卡路里都計算清楚，但징가 就不會特別計算卡路里，而是在飲食搭配上多花心思，以高蛋白食物和蔬果為主。징가 曾約65kg時遇瓶頸期，更因錯誤飲食習慣而引致肌膚大爆痘。後來停止了咖啡、酒精和減少澱粉食物，不僅痘痘減少了，體重也降到55kg。

減肥方法｜징가 曾因錯誤飲食習慣而引致肌膚大爆痘，後來停止了咖啡、酒精和減少澱粉食物，不僅痘痘減少了（IG@zinga.173）

징가 最後也提到真正把痘痘問題解決了，是需要尋求皮膚科醫生診斷和藥物幫助。

減肥方法｜6個月減掉30kg 4：以低糖分水果或堅果當作點心

減肥方法｜징가 除了每天吃足三餐外，還會選擇一些低熱量的食物當作小點心（IG@zinga.173）

即使在減重期依然能吃點心！징가 除了每天吃足三餐外，還會選擇一些低熱量的食物當作小點心，但她的點心並不是指零食，而是小蕃茄或是糖分低的水果，再搭配無糖黑咖啡，在滿足口癮同時不會增加體重。

減肥方法｜6個月減掉30kg 5：美食放肆日

減肥方法｜ 會每10天選擇1天作美食放肆日，在當天會是想吃什麼、就吃什麼！（IG@zinga.173）

高熱量的美食是減肥的最大的敵人，所以징가 會每10天選擇1天作美食放肆日，在當天會是想吃什麼就吃什麼，像是烤肉、串燒、火鍋、海鮮等都高熱量食物都可以，但還是以原型食物為主，在放肆吃同時讓身體負擔不會太重。