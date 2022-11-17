減手臂︳日女靠健身操半年減18kg　每日僅8分鐘12組動作減麒麟臂

【減手臂操｜減麒麟臂】即使減肥成功，手臂和腰腹贅肉仍難消除，令人苦惱。現年26歲的日本女生Noa，早年靠健身操減肥，成功在半年內由63公斤，減去18公斤，連手腳也變得纖細。她不時於網上分享減肥心得，早前便發片「本気二の腕痩せ」，教授每日如何利用8分鐘，將鬆弛的麒麟臂，練成緊實手臂及直角肩，效果非常顯注。



【減手臂操｜減麒麟臂】Noa早年靠健身操減肥，成功在半年內由63公斤，減去18公斤。(IG@coanon.official)

【減手臂操｜減麒麟臂】Noa早前發片教授如何減麒麟臂。(YouTube@Noa Channel)

不少女生都愛看減肥操，邊看邊跟著做，便能輕鬆減磅。Noa分享的瘦手操，活動空間只需一張瑜伽墊範圍，方便大家隨時隨地都能進行。動作亦簡單易學，共分為12個動作，每組做30秒後，便可休息10秒，不會過於辛苦。筆者將瘦手操分為3個階段，讓大家更易掌握和記住。

瘦手臂操階段一：屈曲動作熱身



要提升練肌、減手臂贅肉的功效，鍛鍊時先要熱身，活動身體關節肌肉。第一個動作需要坐在瑜伽墊上，雙腳屈曲合起，擺出青蛙腿姿勢，同時保持腰背挺直，稍為向後躺。然後屈曲雙手，像翻轉做掌上壓般，上下移動，以活動後臂肌肉。

第二個動作則要坐直身體，然後舉起雙手，並屈曲成直角，同時手掌指向前方，再上下擺動，維持動作30秒。進行時需保持腰背挺直，讓手臂和背部呈同一水平線。

第三個動作的節奏較快，先向前舉起手臂，前臂屈曲摺起，掌心向內，然後向前伸直，再返回原位，向側伸直，讓身體呈T字形，並一直重覆動作。

第四個動作需要雙手伸直舉起，然後單手握實，另一手包著掌頭，就像古時的揖禮手勢般。完成準備姿勢後，雙手向後來回屈曲和伸直，直至倒數完畢。

第五個動作跟前一個相似，但雙手會分開進行，並交替屈曲手臂。

瘦手操階段二：肌力訓練、減拜拜肉



完成熱身後，可以進行鍛鍊耐力的動作，節奏會較快，以增加肌肉、強化爆炸力。第六個動作先要向外伸直雙手呈T字形，手掌屈曲向外，再持續向後微微打圈。

第七個動作同樣需要雙手打開，然後放鬆手臂，讓一邊手臂向前扭，同時另一邊則向後扭，並交替轉動。

第八個動作需要雙手伸後，並屈曲拍掌。這時腰背需要挺直，保持呼吸節奏，肩甲骨會感到拉扯，以鍛鍊後背肌力。

第九個動作需要把雙手向後伸直，手心朝上，然後雙手上下來回擺動，這樣可以訓練後臂及後背的肌肉。

第十個動作則跟第一個動作一模一樣，若手腕或肩膊感不適的話，可以調整雙手位置。

瘦手操階段三：舒展修飾線條



【減手臂操｜減麒麟臂】將左手屈曲，然後右手按著左手肘，再向下稍為施力。(YouTube@Noa Channel)

除了活動雙臂，舒展也很重要，可以修飾手臂，展現出更好看的線條。第十一個動作是拉筋，先將左手屈曲，然後右手按著左手肘，再向下稍為施力，讓手指碰到更低的位置。

【減手臂操｜減麒麟臂】交換雙手動作。(YouTube@Noa Channel)

第十二個動作則是相反動作，將右手屈曲，然後左手按著右手肘，再向下稍為施力，盡量讓右手臂感到伸展。

資料來源：YouTuber @Noa Channel