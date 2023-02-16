減肥前後對比猶如兩人！辣媽憑4減肥方法減40kg 澱粉、甜點可照吃

減肥方法｜女生們無時無刻都想減肥，尤其是經歷了生子的媽媽，就更想回復產前身材。韓國就有位辣媽姜敏京，不時會在Instagram上分享健康餐單和運動影片，但原來她曾在懷孕時因患有遺傳性妊娠期糖尿病及妊娠毒血症，導致體重急升。最後她憑藉驚人意志力成功減掉40kg，回復纖瘦又健康的身型，她就曾分享過4個秘訣，一起來看看吧！



減肥方法｜飲食控制（碳水化合物＋原型食物）

減肥方法｜飲食控制（碳水化合物＋原型食物）（IG@vita_ddoddo）

姜敏京的Instagram剛開始是主要分享她的日常飲食，一日三餐都會親自烹調，而且不會讓自己餓肚子，大部分都是原型食物和豐富蛋白質的食物，像是雞肉和魚刺身都是她很愛用的，以及豆腐、牛油果和雞蛋都是不錯的食材。另外，姜敏京還會準備一至兩份水果，例如低卡路里的香蕉、水蜜桃和啤梨等，保持營養均衡。

另外，不少人在減肥時都會戒澱粉，但姜敏京則認為攝取適量的澱粉，可讓她更有動力去完成當天的行程和運動量，她會以南瓜或糙米飯為主食，但避免吃精緻澱粉，例如飯、麵包、意粉等。

減肥方法｜設定放肆時間

減肥方法｜設定放肆時間，姜敏京偶爾也會吃雪糕、蛋糕（IG@vita_ddoddo）

全年都在減肥是一件很累的事，姜敏京就提到自己除了控制飲食外，期間也會放肆盡情吃想吃的食物，和不能讓自己有肚餓的感覺，因為肚餓就會令她想一直吃零食。而且很容易物極必反，反而令減肥失敗。

減肥方法｜有氧運動+肌肉訓練

減肥方法｜有氧運動+肌肉訓練（IG@vita_ddoddo）

不少人都在疫情間體重上升不少，姜敏京也是。她分享到在老公建議下，去健身室做運動，幾乎每天都會做核心運動、深蹲及力量訓練等。除了鍛鍊肌肉外，她還喜歡用滾筒來按摩和紓緩肌肉，滾筒是一個很方便又好用的工具，可以運用在身體多個部位，例如肩頸、手臂以及腿部，非常方便。

減肥方法｜家居運動

（IG@vita_ddoddo）

有一段時間因疫情關係﹐姜敏京沒辦法去健身室，所以她培養了每天在家看著影片，跟著做居家訓練以及踩健身單車。另外，每天早上都會到公園跑步，她更特別提到早上多做伸展運動及瑜伽，對瘦身會有明顯效果。

除此之外，還有每日在家中踩健身單車，假日經常會帶兒子外出，像是郊外、公園、沙灘等，不僅能用小孩放電，還能消耗卡路里，畢竟照顧小朋友是一件很鍛鍊體力的事。