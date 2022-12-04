51歲大媽成功減40磅變少女！全靠3方法減肥　與24歲女兒如兩姊妹

減肥可說是女生們不在哪個年齡段都想努力的事，但對經歷生育的女性﹐就難上加難，更別說是恢復原來的身型。在社交平台小紅書上有一位51歲媽媽「虞魚呀」曾經胖達69kg，身材臃腫，被取笑是「胖子」，長假期回家連媽媽也沒法一眼認出是她。這位51歲媽媽「虞魚呀」經歷兩次減肥期，成功減掉40磅，現在不論是體重還是體態都簡直可以媲美她24歲的女兒，以下是她3個減肥小心得！



51歲媽媽減40磅方法1：戒糖、控油及低碳水化合物

在飲食方法，首要是戒糖、控油及低碳水化合物，顧名思義是戒掉含油鹽糖的高熱量食物，像是手搖飲、零食、甜品、烘焙食物等垃圾食品，而低碳水化合物則是減少進食白飯、意粉及麵包等精緻澱粉食物，盡量用粗糧代替大米麵粉，另外可以多進食未經加工食品、蔬菜、雞蛋、魚類等。「虞魚呀」亦表示她的減肥速度不快，但是慢有慢的好處，皮膚有適應期不會因飲食改變而受到傷害。

51歲媽媽減40磅方法2：高強度運動

「虞魚呀」提到當體重是屬於高的時候，一開始控制飲食的確是可以快速減重，但當降到一定程度時就很難突破瓶頸，會有一種連1磅也減不到的感覺。當來這個瓶頸位，就很需要高強度和大量的運動同時配合，她提到對她而言一定強度的運動最少45分鐘或以上才有效果。另外在完成高強度運動後﹐可以多做扭轉體式，有修飾腰腹效果，想要漂亮小蠻腰絕對不能偷懶！最後「虞魚呀」勉勵道：

永遠不要放棄運動，除了收穫身材，更多的是自信、是強大的底氣、是氣質、是有緊緻的皮膚。 「虞魚呀」

51歲媽媽減40磅方法3：過程自律，對結果抱順其自然心態

在減肥過程心態很重要，飲食上會有很誘惑、運動很累或沒時間做、遇到瓶頸期減不下去等情況，可能會很想放棄，但學懂自律很重要，「虞魚呀」勉勵道：「在你現在想要的和你最想要的之間的選擇。」另外「虞魚呀」分享到要學會製造快樂，對未知的事物永遠保持接納和好奇。她相信無論什麼年齡都有前進的空間，享受過程並保持快樂和放鬆的心態。