中年減肥｜F.I.R阿沁個半月減14公斤　日食4雞蛋擺脫油膩大叔形象

一個月半狂瘦14公斤！F.I.R飛兒樂團阿沁曬出驚人對比照！



從中年大叔變回帥氣吉他手，阿沁也大方不私藏，分享了自己的減肥歷程與瘦身餐單，馬上往下看~

一個半月狂減14公斤！阿沁F.I.R 阿沁的速效減肥餐單。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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阿沁感嘆：以前來問創作、現在來問減肥

由於一個半月減肥成效太驚人，朋友粉絲都紛紛問他怎麼減的，讓阿沁感嘆：「最近好多人私信、朋友在問我怎麼瘦身，以前都是來問怎麼創作，這次從86.6公斤一直瘦到72.4公斤，因為太多人敲碗，我就把個人減肥心得跟大家分享。」

第一週就瘦了4公斤

阿沁分享，前七天減肥才剛開始，通常很有熱情容易達標！加上宿便的排出，看到體重會很有成就感~一週他就從86→82kg，阿沁分享自己的瘦身食譜如下：

早餐：兩顆蛋（如果是水煮最好，煎蛋稍微有熱量，但也沒問題）。

晚餐：兩顆蛋加上水煮雞肉60-120克。

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第二週容易心情差

第二週是最難熬的一週，因為開始會膩，水煮蛋+雞肉雖然可以吃飽，但是因為沒有糖分，會很容易心情差！阿沁說：「所以要找一些替代分心的事情來做！我是瘋狂工作寫歌。跟配合韓劇，下午配合一杯特大無糖冰美式，我自己會搭配一點練吉他或鋼琴，機械式的練習試合在下午消磨時間。」這週成績是82→79kg。

第三四週關鍵穩定期

阿沁分享熬過了第二週之後，身體會養成一個習慣，他一樣維持早晚兩顆蛋、加上雞肉、或是牛肉替換，有時候60克沒吃完就飽了。「撐過這段時間，食量極速下降，應該是習慣了不用暴飲暴食。之前我每天晚上吃宵夜就可以吃兩三份、珍奶、雞排、湯圓、烤玉米都可以來一份，神奇的是晚上已經不會餓了！這時期早餐我有加上生菜沙拉，然後獎勵自己一兩次有吃滷味，但一樣以菇類、肉片、蔬菜為主。」這週體重減到了76kg。

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減肥第二個月：目標68公斤

從第二個月起阿沁分享身體自然就不會對零食、甜食有反應了！他說：「第一個月聞到會很想偷吃，現在完全無感了，開始配搭一點點糙米飯，讓身體還是有一點澱粉，這時期體重下降了2-3公斤，事實證明『飲食是體重很重要的關鍵』。」但他也強調自己不是營養師，建議還是要遵照營養師的建議給個人合適的足夠營養，因為完全斷糖分血糖也容易偏低，所以他的方式或許不適合需要大量體力活動的人。阿沁說：「減了14.2公斤之後，女兒常常說爸爸蠻帥的，也更黏了呢，老婆也感覺也對自己比較溫柔了~本週五開始，我會開始游泳，飲食調整再搭配，目標68公斤！」

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