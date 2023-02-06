星級瘦身｜43歲吳速玲新年暴肥6kg！超狠減肥運動套餐：15日減5kg

身材一向苗條的吳速玲，體重竟然逼近60大關！昨(30日)吳速玲在社群平台分享自己過完年放鬆吃，才一個月體重就暴增6公斤，從原本51kg→57kg！



而且都胖在下半身！橫向發展的下盤讓她震驚，決定開啟15天減5公斤的減肥計畫，還曝光了自己的減肥餐邀粉絲一起年後剷肉！

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吳速玲一個月暴肥6kg！喊：真的是瘋了

即使40+年紀且生過2孩，吳速玲的身材一直以來都是眾人稱羨的對象，纖細又高挑還有一雙筆直美腿！而近日吳速玲卻曝光了真實體重，說自己從過年前開始就放鬆吃，結果開工時量體重竟直逼60kg大關！吳速玲說：「這一個月我從51到57公斤！真的是瘋了！年假前我就已經開始鬆鬆吃，到過年放飛自我，我的食量真的不是一般，大吃加上毫無節制，今天開工量體重的時候，媽呀～居然57.2！」

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吳速玲減肥目標：15天減5kg

面對驚人的體重，加上肉肉多半集中在下半身，吳速玲說穿上緊身運動褲的時候，下盤「非常有豐腴肉感」！讓她下定決心開啟減肥企劃，並且在社群上呼朋引伴，吳速玲說：「6公斤有4公斤應該都在下半身~有誰要跟我一起減重的啊～我自己訂的目標是15天減5kg！」還貼心地奉上減重食譜，過完年肥一圈的姊妹想跟一波快往下看。

吳速玲減肥食譜

接下來吳速玲會陸續分享自己的減肥日記，頭一天她就附上了詳細的減肥食譜~

早餐：麥苗汁一杯、茶一杯。

午餐：茶一杯、兩塊帶皮雞胸肉、生菜一把、車厘子一碗。

晚餐：蔬果汁一杯

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吳速玲分享第一天的喝水量大約1500mL，接下來會增加到2000mL，傍晚也有做運動，跑步+快走約40分鐘，再做一些簡單的重訓，為了減肥路上不孤單她也呼朋引伴：「興趣的朋友要不要來跟一下，試試看有沒有可能真的15天5公斤，一起減我們可以互相鼓勵分享減重的路上我和你。」

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